Cụ bà 84 tuổi sống sót kỳ diệu sau 3 ngày bị vùi lấp trong động đất ở Indonesia

ANTD.VN - Giới chức Indonesia xác nhận cụ bà 84 tuổi đã được tìm thấy còn sống dưới đống đổ nát của ngôi nhà bị san phẳng, 3 ngày sau trận động đất mạnh làm rung chuyển miền Đông Indonesia.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát sau động đất tại Indonesia. Ảnh: Anadolu/Getty Images

Trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra ở vùng biển ngoài khơi đảo Flores của Indonesia vào sáng 15-8, khiến ít nhất 73 người thiệt mạng, hơn 900 người bị thương và gần 60.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán.

Một vụ sạt lở đất do động đất gây ra đã chặn tuyến đường vào làng Nitunglea - nơi cụ bà Paulina Pobi (84 tuổi) sinh sống. Ngôi nhà bằng tre của cụ bị sập trong trận động đất, khiến cụ bị mắc kẹt dưới những bức tường đổ trong suốt 3 ngày cho đến khi được gia đình tìm thấy hôm 18-8.

Ông Bambang Supeno, Cảnh sát trưởng huyện Sikka, chia sẻ với truyền thông địa phương rằng cụ bà hiện đã được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị. “Sức khỏe của cụ bà vẫn tốt, không hề có thương tích nào. Cụ chỉ hơi yếu do không ăn uống gì suốt mấy ngày qua”, ông Rudolfus Riba, một quan chức địa phương, nói với hãng tin AFP, “Cảm giác thật khó tin, tựa như phép màu vậy”.

Hiện các cửa hàng tạp hóa, trạm xăng và những cơ sở kinh doanh khác trên đảo Flores đã bắt đầu mở cửa trở lại, nhưng đường phố vẫn ngổn ngang gạch đá. Lực lượng tìm kiếm đang tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát với hy vọng tìm thấy các nạn nhân có thể còn mắc kẹt.

Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Indonesia cho biết 398 tấn hàng cứu trợ - bao gồm thực phẩm, lều bạt và các khoản quyên góp từ người dân - đã được vận chuyển đến những cộng đồng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, quá trình phân phát hàng cứu trợ gặp khó khăn do địa hình đồi núi trên đảo Flores và tình trạng đường sá bị hư hại bởi động đất.