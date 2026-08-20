NASA công bố hình ảnh đầu tiên vụ tầng tên lửa SpaceX lao vào Mặt trăng

ANTD.VN - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố hình ảnh đầu tiên về 1 hố va chạm trên Mặt trăng sau khi một phần tên lửa trôi dạt trong không gian hơn 1 năm đâm vào Mặt trăng.

Hình ảnh về hố va chạm trên bề mặt Mặt trăng. Ảnh: AP/NASA

Vụ va chạm xảy ra vào đầu tháng này khi tầng tên lửa Falcon 9 của hãng SpaceX lao vào bề mặt Mặt trăng với tốc độ khoảng 8.700 km/h.

NASA đã đăng tải một hình ảnh động so sánh trạng thái trước và sau sự việc nêu trên, sử dụng dữ liệu từ Tàu quỹ đạo Trinh sát Mặt trăng (LRO). Hình ảnh cho thấy sự khác biệt giữa bề mặt nguyên trạng ban đầu và hố va chạm mới được tạo ra trên bề mặt Mặt trăng. NASA cho biết hố va chạm này có đường kính khoảng 18 mét và độ sâu chưa đầy 3 mét.

Trước đó, tầng tên lửa nặng 4 tấn này đã va chạm với bề mặt Mặt trăng hôm 5-8 sau hơn 1 năm trôi dạt trong không gian. Tên lửa Falcon 9 được phóng lên không gian hồi tháng 1-2025, mang theo các tàu đổ bộ Mặt Trăng Blue Ghost của Mỹ và Resilience của Nhật Bản. Tầng đẩy thứ nhất (loại có thể tái sử dụng) đã quay trở lại Trái đất, còn tầng thứ hai trôi dạt trong không gian.

SpaceX cho biết ban đầu tầng tên lửa này được đưa lên một quỹ đạo được coi là an toàn theo các quy định hiện hành. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa hoạt động của Mặt trời và các lực hấp dẫn sau đó đã đẩy nó lao về phía bề mặt Mặt trăng.

Mặc dù Mặt trăng thường xuyên bị các thiên thạch tự nhiên va chạm, nhưng các vụ va chạm liên quan đến vật thể do con người tạo ra lại hiếm gặp hơn nhiều. Trong kỷ nguyên Apollo, NASA từng chủ động cho các tầng tên lửa đâm vào bề mặt Mặt trăng để thu thập dữ liệu địa chấn.