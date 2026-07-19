Bất chấp sức ép gia tăng, Chánh án Tòa án Hình sự Quốc tế tuyên bố sẽ ‘tiếp tục theo đuổi công lý’

ANTD.VN - Ngày 17-7, nhân dịp tròn 28 năm thông qua hiệp ước thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), Chánh án Akane Tomoko tuyên bố sẽ “tiếp tục theo đuổi công lý”, trong bối cảnh tòa án này đang đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng.

Chánh án Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), bà Akane Tomoko. Ảnh: NHK

Trong tuyên bố đưa ra nhân ngày kỷ niệm Quy chế Rome, bà Akane nhấn mạnh: “Các tòa án quốc tế phải luôn độc lập và không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chính trị hay sự ép buộc”.

Bà cũng cho biết: “Tuy nhiên, trong những năm gần đây, luật pháp quốc tế đã phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn, không chỉ từ công kích trực tiếp mà còn từ những nỗ lực làm suy yếu cam kết duy trì trật tự pháp lý quốc tế”.

“Ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất, Tòa án Hình sự Quốc tế vẫn kiên định với sứ mệnh mang lại công lý cho các nạn nhân của những tội ác nghiêm trọng nhất mà cộng đồng quốc tế cùng quan tâm”, bà nói.

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) có trụ sở tại La Hay (Hà Lan) đang đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng. Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ cân nhắc gia tăng sức ép ngoại giao đối với các quốc gia để họ rút khỏi ICC, đồng thời cho rằng tòa án này là mối đe dọa đối với chủ quyền của Mỹ.