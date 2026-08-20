Hoàng tử Harry và Meghan sẽ đưa gia đình trở lại Anh sinh sống

ANTD.VN - Hoàng tử Harry và vợ Meghan đã quyết định cùng hai con chuyển từ Mỹ trở lại Anh sinh sống sau hơn 6 năm, song không có kế hoạch trở lại đảm nhiệm các vai trò chính thức trong Hoàng gia Anh, truyền thông nước này đưa tin.

Vợ chồng Hoàng tử Harry

Theo báo Daily Telegraph, hai con của cặp đôi là Hoàng tử Archie, 7 tuổi, và Công chúa Lilibet, 5 tuổi, đã được ghi danh vào các trường học tại Anh và dự kiến bắt đầu năm học mới vào tháng 9.

Gia đình Hoàng tử sẽ sống tại một tư dinh bên ngoài London, không thuộc hệ thống bất động sản của Hoàng gia.

Harry và Meghan từ bỏ vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia vào năm 2020 và chuyển tới California, Mỹ. Quan hệ giữa họ với Hoàng gia Anh sau đó trở nên căng thẳng, đặc biệt sau hàng loạt cuộc phỏng vấn và cuốn hồi ký Spare của Harry.

Tuy nhiên, thời gian gần đây Harry nhiều lần bày tỏ mong muốn hàn gắn quan hệ với gia đình, nhất là để có thêm thời gian bên Vua Charles III, người đang điều trị ung thư.

"Tôi rất muốn hòa giải với gia đình. Không còn lý do gì để tiếp tục tranh cãi nữa. Tôi không biết cha tôi còn sống được bao lâu nữa" - Hoàng tử Harry nói.

Theo truyền thông Anh, Nhà vua đã được thông báo về kế hoạch trở về của gia đình Harry hôm 16-8.

Vào tháng trước, khi Harry cùng Meghan và các con tới Anh, Archie và Lilibet đã gặp ông nội tại dinh thự Highgrove, lần đầu tiên kể từ năm 2022.

Điện Buckingham không bình luận về thông tin trên, trong khi đại diện của Harry và Meghan cũng từ chối đưa ra phản hồi. Quan hệ giữa Harry với anh trai, Thái tử William, được cho là vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.