Máy bay Airbus A380 chở 351 hành khách hạ cánh quá sớm, làm hỏng đèn hiệu đường băng

ANTD.VN - Hãng hàng không Lufthansa xác nhận chiếc máy bay Airbus A380 chở 351 hành khách của hãng đã hạ cánh quá sớm tại sân bay quốc tế Munich (Đức) vào tối 17-8, làm hỏng đèn hiệu đường băng.

Ảnh minh họa: Shuttershock

Chiếc Airbus A380 này đã khởi hành từ San Francisco, Mỹ lúc 22h20 đêm 16-8. Sau hành trình bay kéo dài 10 giờ vượt Đại Tây Dương, phi cơ này đã hạ cánh quá sớm tại sân bay quốc tế Munich, làm hỏng đèn hiệu trên vạch kẻ ở đầu đường băng.

Lufthansa cho biết sau khi hạ cánh, máy bay đã di chuyển đến vị trí đỗ tại nhà ga và hành khách xuống máy bay bình thường.

Theo thông tin được một nữ phát ngôn viên của Lufthansa đưa ra hôm 18-8, chiếc máy bay 13 năm tuổi này đã hạ cánh an toàn và toàn bộ 351 hành khách đều không bị thương.

Theo Lufthansa, Cục Điều tra Tai nạn Hàng không Liên bang Đức (BFU) đã mở cuộc điều tra vụ việc.

Được biết, Airbus A380 là loại máy bay chở khách lớn nhất thế giới.