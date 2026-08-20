Vụ sập mỏ vàng ở Cộng hòa Trung Phi khiến hơn 100 người thiệt mạng

ANTD.VN - Lực lượng cứu hộ và tình nguyện viên cho biết đã tìm thấy hơn 100 thi thể, trong khi nhiều thợ mỏ vẫn còn mất tích và mắc kẹt dưới đống đổ nát tại khu vực Zamboye sau vụ sập mỏ vàng ở Cộng hòa Trung Phi.

Các thợ mỏ tập trung tại mỏ vàng Ndassima ở phía đông Cộng hòa Trung Phi

Hơn 100 người đã thiệt mạng sau khi một mỏ vàng khai thác thủ công bị sập ở phía tây Cộng hòa Trung Phi (CAR), gần biên giới với Cameroon.

Truyền thông địa phương đưa tin, vụ sập mỏ vàng xảy ra lúc 14h ngày 19-8 (giờ địa phương) tại làng Zamboye, cách thị trấn Baboua ở Trung Phi khoảng 50km và cách Garoua-Boulai vài km, ở phía đông Cameroon.

Anh Gervais Ganagoroh, một tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ tham gia công tác cứu trợ cho biết, hơn 100 thi thể đã được tìm thấy sau vụ sập.

Một quan chức Hiệp hội khai thác mỏ địa phương cũng xác nhận, vụ sập hầm đã khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Đài truyền hình nhà nước Cameroon CRTV cũng đưa tin số người chết lên tới hơn 100 người. Các phương tiện truyền thông địa phương khác cho biết 107 thi thể đã được tìm thấy.

Các mỏ vàng khai thác bất hợp pháp ở Cộng hòa Trung Phi thường hay xảy ra tai nạn

Theo ông Bertrand Be Yangue, một quan chức địa phương, số người thiệt mạng dự kiến ​​sẽ còn tăng lên, vì vẫn còn nhiều người mất tích hoặc bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

“Rất khó có khả năng còn tìm thấy người sống sót. Cầu mong phép màu xảy ra. Chúng tôi rất đau lòng khi chứng kiến ​​những thanh niên và phụ nữ trẻ thiệt mạng sau khi đến các mỏ làm việc để nuôi sống gia đình" - ông Yangue nói.

Ông Souleymane Bi, quan chức tỉnh Nana-Mambere thuộc Cộng hòa Trung Phi nói: “Hiện trường quá đau lòng… Chúng tôi đang kêu gọi sự giúp đỡ từ các tổ chức và tất cả những người tình nguyện”.

Một mỏ khai thác thủ công ở Cộng hòa Trung Phi

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn được cho là do một số đường hầm ngầm nơi các công nhân khai thác mỏ đang làm việc bị sập. Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Các vụ sập hầm mỏ thủ công rất phổ biến ở Cộng hòa Trung Phi, nơi có hàng nghìn người làm việc trong ngành khai thác mỏ quy mô nhỏ và thường là nằm ngoài sự quản lý của chính phủ.

Công việc này rất nguy hiểm vì thợ mỏ thường không được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ và các tai nạn thường dẫn đến tử vong.

Hồi tháng 6, một vụ sập hầm đã khiến hàng chục người thiệt mạng tại khu khai thác vàng Be-Mbari, cũng nằm gần biên giới Cameroon.

Trước đó, tháng 3-2026, một vụ sập khiến 7 người thiệt mạng tại một hầm mỏ ở làng Ngourroum, phía tây Cộng hòa Trung Phi.