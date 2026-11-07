Khởi tố 3 người liên quan đến sai phạm tại 2 văn phòng công chứng

ANTD.VN - Ngày 7-11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin kết quả điều tra mở rộng vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Giả mạo trong công tác” xảy ra tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (cũ) và một số tổ chức hành nghề công chứng.

Cụ thể, qua công tác điều tra mở rộng vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Giả mạo trong công tác” xảy ra tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (cũ) và một số tổ chức hành nghề công chứng có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát hiện, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại Văn phòng công chứng Cầm Hà Công và Văn phòng công chứng Nguyễn Tiến Vinh.

Các bị can Hồng, Nga, Hưng

Ngày 21/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hà Thị Diệu Hồng (SN 1970), Vũ Xuân Hòa (SN 1990) và Vũ Thị Thùy Nga (SN 1992) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; đồng thời áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam đối với cả 3 bị can.

Quá trình điều tra xác định, Hà Thị Diệu Hồng là cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sơn La (cũ), đồng thời nhận làm thêm công việc sắp xếp hồ sơ, tài liệu, đóng dấu, in ấn, photocopy tại Văn phòng công chứng Cầm Hà Công. Con gái của Hồng là Vũ Thị Thùy Nga và cháu họ bên chồng là Vũ Xuân Hòa cũng làm nhân viên tại văn phòng này.

Trong quá trình làm việc, Hồng đã tự ý ký giả mạo chữ ký của công chứng viên Bùi Xuân Lương trên các hợp đồng mua bán xe ô tô, mô tô, giấy ủy quyền và lời chứng, với sự giúp sức của Nga và Hòa nhằm hưởng lợi bất chính.

Trong một diễn biến khác, qua điều tra mở rộng vụ án liên quan đến Văn phòng công chứng Nguyễn Tiến Vinh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đắc Hưng (SN 1996), nhân viên Văn phòng công chứng Nguyễn Tiến Vinh, về tội “Giả mạo trong công tác”.

Kết quả điều tra xác định, Hưng có hành vi giúp sức cho Nguyễn Tiến Vinh, Trưởng Văn phòng công chứng, thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam đối với Hưng để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.