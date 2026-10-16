"Đụng" tổ 141, thanh niên "xăm trổ" giao nộp ngay mã tấu giấu tại nhà

Vừa qua, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến đường Liên khu 8, khu đô thị Nam An Khánh, thuộc địa bàn xã An Khánh, thành phố Hà Nội, Tổ công tác Y5/141-CATP Hà Nội phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, màu trắng, biển kiểm soát 29X5-710.20, lưu thông theo hướng đường đôi Nam An Khánh đi đường Hoàng Tùng, có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra theo quy định.

Qua kiểm tra, xác định người điều khiển phương tiện là Nguyễn Như Phương, SN 2003 chở theo Phạm Viết Trường, SN 2003, cả hai cùng trú tại xã An Khánh, thành phố Hà Nội.

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện Phạm Viết Trường có 1 mã tấu.

Thanh niên xăm trổ bị lực lượng 141 phát hiện giấu mã tấu tại nơi ở

Trường khai nhận con dao trên hiện được cất giấu tại nhà riêng và tự nguyện giao nộp cho cơ quan Công an. Trên cơ sở lời khai của đối tượng, Tổ công tác Y5 đã phối hợp với Công an xã An Khánh tiến hành thu giữ con dao.

Sau đó, Tổ công tác Y5/141 đã bàn giao các cá nhân cùng phương tiện, tang vật có liên quan cho Công an xã An Khánh tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tàng trữ, sử dụng hung khí nguy hiểm trái quy định; khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để phối hợp xử lý, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.