An ninh Thủ đô ký kết bảo trợ truyền thông cho Cuộc thi "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 – Miss Multicultural Vietnam 2027"

ANTD.VN - Chiều 10/11/2027, tại Làng Văn hóa & Ẩm thực Nắng Sông Hồng (Hà Nội), Ban chuyên đề An ninh Thủ đô và Công ty Truyền thông Phan Oanh Media đã ký kết hợp đồng bảo trợ truyền thông cho Cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 – Miss Multicultural Vietnam 2027. Sự đồng hành của An ninh Thủ đô – cơ quan báo chí uy tín với hơn 50 năm phát triển – kỳ vọng nâng cao hiệu quả truyền thông, quảng bá hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại gắn liền với giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời đánh dấu bước tiến chuyên nghiệp của cuộc thi.