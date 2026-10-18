Tinh tế quà tặng Cô giáodịp 20/10

ANTD.VN -Chọn quà tặng Cô giáo dịp 20/10 là việc nhiều phụ huynh và học sinh luôn cẩn trọng, vì món quà cần vừa thể hiện lòng biết ơn, vừa không khiến cô ngại khi nhận. Một món quà quá đắt hoặc quá riêng tư dễ làm lời chúc mừng bị hiểu sai ý. Vì vậy, người tặng nên nắm vài nguyên tắc về giá trị, loại quà và cách trao trước khi chuẩn bị.

Thiết thực, ý nghĩa

Bạn nên tặng quà 20/10 cho cô giáo nếu món quà nhỏ, thiết thực và mang đúng ý nghĩa chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam. Khác với ngày 20/11 tôn vinh nhà giáo, dịp 20/10 tôn vinh phụ nữ, nên lời chúc gửi tới cô có thể nhẹ nhàng như gửi tới người phụ nữ được học trò quý mến.

Bó hoa nhỏ kèm tấm thiệp đủ gửi lời chúc tới cô (ảnh minh họa)

Tuy nhiên, phụ huynh nên hỏi trước ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp về quy định quà tặng của nhà trường để tránh làm cô khó xử. Nếu nhà trường không khuyến khích nhận quà, một tấm thiệp hoặc bó hoa nhỏ do học sinh tự tay trao vẫn đủ để gửi lời chúc tới cô.

Quà tặng cô giáo dịp 20/10 được xem là đúng mực khi giá trị vừa phải, công dụng gắn với công việc và không chạm tới đời sống riêng. Món quà giữ đủ ba điều này vừa chuyển được lời chúc vừa không khiến cô đắn đo lúc nhận.

Giá trị của quà tặng cô giáo 20/10 nên ở mức vừa phải, vì quà quá đắt dễ khiến cô ngại nhận và lo bị hiểu nhầm là gia đình muốn nhờ vả. Một món đồ dùng giá vài trăm nghìn đồng kèm tấm thiệp do con tự viết thường đủ để cô cảm nhận được sự quan tâm của cả nhà.

Nếu cả lớp góp tiền mua quà chung, ban đại diện cha mẹ học sinh nên để mỗi gia đình góp tự nguyện và công khai khoản chi sau khi mua. Cách góp tự nguyện này giúp các gia đình có điều kiện khác nhau không phải so bì hay ngại ngùng với nhau.

Ưu tiên đồ dùng gắn với công việc đứng lớp

Đồ dùng gắn với công việc đứng lớp là nhóm quà tặng 20/10 dễ chọn và ít gây khó xử, vì cô dùng được ngay ở trường mà món quà không mang ý nghĩa riêng tư. Có thể tham khảo sản phẩm bình giữ nhiệt có giá từ 234.000 đồng đến 1.479.000 đồng tại CellphoneS, tiện để cô mang theo nước ấm hoặc trà uống dần giữa các tiết học.

Với cô thường dạy lớp đông học sinh, có thể tham khảo loa trợ giảng giá từ 690.000 đồng đến 1.390.000 đồng. Ngoài ra, sản phẩm máy massage cổ vai gáy có giá từ 299.000 đồng đến 4.890.000 đồng, phù hợp với cô thường cúi người soạn giáo án và chấm bài vào buổi tối.

Riêng loa trợ giảng, người tặng nên khéo léo hỏi trước xem cô đã có loa hay chưa để tránh mua trùng. Nếu chưa biết cô cần món nào, phụ huynh có thể chọn bình giữ nhiệt vì đây là món đồ hầu như ai cũng dùng được mỗi ngày.

Một chi tiết không nhỏ, đó là quà tặng cô giáo 20/10 cần biết trước số đo hay đặc điểm riêng của cô như giày dép, mỹ phẩm theo loại da. Một đôi giày sai cỡ hay một hộp mỹ phẩm không hợp loại da dễ bị cất đi, vì cô ngại mang quà của học trò đi đổi.

Mua quà tặng 20/10 cho cô giáo tại CellphoneS

Bạn có thể đặt mua bình giữ nhiệt, loa trợ giảng hay máy massage cổ vai gáy làm quà tặng 20/10 cho cô giáo ngay trên ứng dụng CellphoneS hoặc tại cửa hàng trong khu vực. Đặc biệt, chương trình "Deal thật hời - Lời thật thương" tại CellphoneS diễn ra từ 16/10-20/10 mang đến loạt ưu đãi giảm giá giúp bạn trao gửi món quà ý nghĩa:

● Voucher đến 2 triệu đồng: Khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng trên Website/App CellphoneS sẽ được tham gia vòng quay may mắn để nhận voucher lên đến 2.000.000 đồng.

● Quà tặng dành riêng cho khách hàng nữ: Trong hai ngày 19/10 và 20/10/2026, khách hàng nữ khi đến mua sắm trực tiếp tại cửa hàng CellphoneS sẽ nhận được phần quà 20/10 hấp dẫn

● Giảm giá toàn ngành hàng: Áp dụng cho cả mua trực tiếp tại cửa hàng và online, mỗi khách hàng được mua tối đa 3 sản phẩm cùng loại.

Nhân viên tư vấn phụ huynh chọn máy massage cổ vai gáy

Một món quà tặng 20/10 cho cô giáo đúng mực không cần đắt tiền, chỉ cần vừa túi tiền gia đình, gắn với công việc của cô và kèm lời chúc chân thành. Phụ huynh nên tránh phong bì và đồ dùng riêng tư để cô nhận quà mà không phải đắn đo. Một tấm thiệp do chính học sinh viết, đặt cạnh món quà nhỏ, sẽ giúp lời chúc 20/10 gửi tới cô trọn vẹn hơn.