Nhiều cây cối bật gốc, hàng trăm chuyến bay bị hủy do bão Noul tại Trung Quốc

ANTD.VN - Bão Noul đổ bộ vào đất liền Trung Quốc sáng sớm 26-7, gây ra mưa lớn và gió mạnh tại miền Nam Trung Quốc, bao gồm Hồng Kông, trong suốt cuối tuần.

Bão Noul đã gây ra thiệt hại trên diện rộng ở miền Nam Trung Quốc, bao gồm Hồng Kông. Ảnh: ZUMA Press Wire/Shutterstock

Bão Noul đã khiến hàng trăm nghìn người ở tỉnh Quảng Đông phải sơ tán, khu vực này được đặt trong tình trạng báo động cao và hàng trăm chuyến bay bị hủy.

Nhà chức trách cho biết, đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc từ đầu năm 2026 đến nay. Dự báo bão sẽ gây mưa to đến rất to trên khắp miền Nam Trung Quốc trong 2 ngày, sau khi quét qua tỉnh Quảng Đông và Hồng Kông lân cận với gió giật mạnh. Trung Quốc đã ban hành cảnh báo cao nhất về lũ quét ở một số tỉnh.

Người dân di chuyển trong mưa và gió lớn trên đường phố Hồng Kông. Ảnh: Reuters

Noul là cơn bão thứ ba đổ bộ vào Trung Quốc trong tháng này. Truyền thông nhà nước cho biết, dự kiến bão sẽ gây gió mạnh và mưa lớn tại các tỉnh lân cận như Giang Tây và Hồ Nam khi di chuyển vào sâu trong đất liền, và mưa có thể kéo dài đến ngày 28-7.

Đài quan sát khí tượng Hồng Kông cho biết bão Noul, với sức gió duy trì tối đa 110 km/h gần tâm bão, đang di chuyển vào sâu trong tỉnh Quảng Đông hôm 26-7 và suy yếu dần. Hơn 715.000 người đã được sơ tán đến nơi an toàn ở tỉnh Quảng Đông, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. Dịch vụ tàu hỏa trong tỉnh đã bị hủy vào ngày 26-7.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo một số khu vực phía nam Quảng Đông và phía đông nam Phúc Kiến sẽ có mưa lớn và gió mạnh. Nhiều cây cối bị bật gốc ở huyện Huệ Lai, nằm trên bờ biển tỉnh Quảng Đông, Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc (CCTV) đưa tin.

Cơ quan quản lý sân bay Hồng Kông cho biết khoảng 350 chuyến bay đã bị hủy vào ngày 26-7. Theo chính quyền Hồng Kông, ít nhất 9 người bị thương trên khắp thành phố trong thời gian bão hoành hành. Giới chức cho biết các chuyến bay sẽ dần được nối lại vào chiều 26-7.