Ngân hàng Thế giới sẽ chấm dứt cho Trung Quốc vay vốn từ năm 2031

ANTD.VN - Ngân hàng Thế giới (WB) xác nhận sẽ từng bước chấm dứt các khoản vay dành cho Trung Quốc vào năm 2031, đánh dấu bước chuyển trong quan hệ hợp tác kéo dài 45 năm giữa hai bên khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới không còn phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn phát triển.

Theo Khuôn khổ đối tác quốc gia (CPF) giai đoạn 2026-2031 vừa được WB công bố, các khoản vay thông qua Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) sẽ tiếp tục được cắt giảm và không vượt quá 2 tỷ USD trong toàn bộ giai đoạn này.

WB cho biết, về nguyên tắc, Trung Quốc sẽ không còn vay vốn từ IBRD khi chương trình kết thúc vào năm 2031.

WB nhận định Trung Quốc đã chuyển từ giai đoạn cần hỗ trợ tài chính sang giai đoạn chủ yếu cần chia sẻ tri thức, đổi mới sáng tạo và kinh nghiệm phát triển.

Giám đốc điều hành phụ trách hoạt động của WB Anna Bjerde cho biết trọng tâm hợp tác giữa hai bên sẽ là hỗ trợ Trung Quốc ứng phó với các thách thức như già hóa dân số, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phát triển nền kinh tế carbon thấp, đồng thời tạo ra các giải pháp có thể áp dụng cho nhiều nền kinh tế mới nổi khác.

Thứ trưởng Tài chính Trung Quốc Liao Min khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với WB cho dù các khoản vay sẽ dần được chấm dứt.

Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Washington từng nhiều lần yêu cầu WB ngừng cho Trung Quốc vay, cho rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới không còn cần đến nguồn vốn ưu đãi của tổ chức này. Dù chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn với Trung Quốc trong nhiệm kỳ hiện nay, Nhà Trắng chưa đưa ra yêu cầu tương tự.

Số liệu của WB cho thấy giá trị các khoản vay dành cho Trung Quốc đã giảm mạnh trong những năm gần đây, từ mức đỉnh 2,42 tỷ USD vào năm 2017 xuống còn khoảng 750 triệu USD vào năm 2025.

Trong khi đó, Trung Quốc hiện cũng là một trong những nước đóng góp lớn cho Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) - quỹ của WB hỗ trợ các quốc gia nghèo nhất thế giới. Với khoản đóng góp 1,5 tỷ USD trong đợt bổ sung vốn gần đây, Bắc Kinh là nhà tài trợ lớn thứ năm của quỹ này.