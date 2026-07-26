100 ngày quyết định với Tổng thống Donald Trump trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

ANTD.VN - Chỉ còn 100 ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bước vào giai đoạn được đánh giá là mang tính quyết định đối với phần còn lại của nhiệm kỳ thứ hai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Mặc dù ông Trump không trực tiếp có tên trên lá phiếu, kết quả cuộc bầu cử sẽ định hình tương quan quyền lực tại Quốc hội và ảnh hưởng sâu sắc đến khả năng thực hiện chương trình nghị sự của Nhà Trắng trong hai năm tới.

Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy đảng Cộng hòa đang đối mặt với nguy cơ mất quyền kiểm soát Hạ viện.

Theo dự báo của tổ chức Decision Desk HQ, đảng Dân chủ hiện có khoảng 59% khả năng giành lại đa số tại cơ quan lập pháp này. Với thế đa số chỉ nhỉnh hơn đối thủ vài ghế, phe Cộng hòa chỉ cần mất thêm một số ít ghế là có thể để Hạ viện rơi vào tay đảng Dân chủ.

Trong khi đó, cuộc đua tại Thượng viện được dự báo sẽ diễn ra quyết liệt hơn, song đảng Cộng hòa vẫn được đánh giá có lợi thế nhỏ để duy trì quyền kiểm soát.

Điều khiến Nhà Trắng lo ngại không chỉ là nguy cơ mất ghế, mà còn là những hệ quả chính trị nếu phe Dân chủ giành quyền lãnh đạo Hạ viện.

Khi đó, các ủy ban của Hạ viện sẽ có quyền mở các cuộc điều tra, triệu tập quan chức chính quyền và tổ chức các phiên điều trần công khai về nhiều vấn đề gây tranh cãi, từ cuộc xung đột với Iran, chính sách kinh tế, nhập cư cho đến các cải cách bầu cử của chính quyền Trump.

Thậm chí, giới quan sát cho rằng không loại trừ khả năng phe Dân chủ sẽ thúc đẩy thêm một quy trình luận tội đối với Tổng thống nếu có đủ cơ sở chính trị.

Yếu tố kinh tế tiếp tục là thách thức lớn đối với đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử lần này. Cuộc xung đột với Iran đã khiến thị trường năng lượng biến động, đẩy giá xăng tại Mỹ lên trên 4 USD/gallon, trong khi lạm phát và lãi suất vẫn duy trì ở mức cao.

Chi phí sinh hoạt tăng, đặc biệt là giá thực phẩm, nhà ở và dịch vụ y tế, đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của cử tri.

Tuy nhiên, đảng Cộng hòa vẫn sở hữu một số lợi thế đáng kể. Chiến lược tập trung vào kiểm soát nhập cư, cắt giảm thuế và bảo đảm an ninh biên giới vẫn nhận được sự ủng hộ của một bộ phận cử tri.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh lại địa hạt bầu cử tại nhiều bang do đảng Cộng hòa kiểm soát được cho là có thể giúp bảo vệ thêm từ 5-12 ghế tại Hạ viện. Đảng này cũng đang có ưu thế về nguồn lực tài chính khi các quỹ vận động tranh cử huy động được nhiều hơn đáng kể so với phe Dân chủ.

Giới phân tích nhận định kịch bản có khả năng xảy ra nhất sau cuộc bầu cử là Quốc hội Mỹ rơi vào tình trạng chia rẽ, với Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát, trong khi Thượng viện vẫn thuộc về đảng Cộng hòa.

Nếu điều này trở thành hiện thực, chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump sẽ gặp nhiều trở ngại, đồng thời Nhà Trắng sẽ phải đối mặt với sức ép giám sát lớn hơn từ phe đối lập.

Vì vậy, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 không chỉ quyết định cán cân quyền lực tại Quốc hội mà còn được xem là phép thử quan trọng đối với vị thế chính trị của ông Trump và triển vọng điều hành nước Mỹ trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ.