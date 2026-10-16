Tiếp tục đề xuất giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Đề xuất giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi

Bộ Y tế đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI về những nội dung liên quan đến trợ cấp hưu trí.

Trong văn bản trả lời, Bộ Y tế cho biết, thời gian qua, chính sách trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội đối với người cao tuổi đã từng bước được mở rộng về đối tượng, giảm độ tuổi thụ hưởng và nâng mức trợ cấp.

Cụ thể, Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26/3/2002 quy định người cao tuổi từ đủ 90 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội. Đến năm 2007, Nghị định số 67/2007/NĐ-CP đã giảm độ tuổi hưởng xuống còn 85 tuổi.

Tiếp đó, Nghị định số 06/2011/NĐ-CP quy định người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng hoặc trợ cấp xã hội hằng tháng, thuộc diện được hưởng chính sách theo quy định.

Đến năm 2021, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP tiếp tục mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, trong đó có người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, sinh sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

Bước chuyển mới được thực hiện từ ngày 1/7/2025, khi Nghị định số 176/2025/NĐ-CP có hiệu lực, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 về trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo đó, người từ đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, hoặc đang hưởng ở mức thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội và đáp ứng các điều kiện theo quy định, được hưởng trợ cấp. Chính sách đồng thời mở rộng đối tượng thụ hưởng đến người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Mức trợ cấp hưu trí xã hội hiện hành là 540.000 đồng/người/tháng.

Bên cạnh việc điều chỉnh mức hưởng, Bộ Y tế cho biết đang phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu, xây dựng phương án sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, trong đó đề xuất điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi.

Phương án này được nghiên cứu trên cơ sở cân nhắc điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ.

Đối với kiến nghị mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đến người từ đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, Bộ Y tế cho biết đây là đề xuất có phạm vi rộng hơn so với phương án đang được nghiên cứu.

Bộ ghi nhận kiến nghị của cử tri, đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá số lượng đối tượng có thể được thụ hưởng, tác động của chính sách và khả năng cân đối nguồn lực để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét khi đủ điều kiện.

Thời gian tới, các chính sách này sẽ tiếp tục được rà soát, hoàn thiện theo hướng mở rộng diện bao phủ, nâng mức hưởng và ưu tiên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời bảo đảm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách nhà nước trong từng giai đoạn.