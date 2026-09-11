Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội trả lời nhiều ý kiến của người dân, tổ chức về phân khu đô thị sông Hồng

ANTD.VN - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm cho biết, trong quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, với các làng xóm hiện hữu được giữ lại, về lâu dài vẫn phải có các bước quy hoạch chi tiết, cải tạo chỉnh trang…

Quang cảnh hội nghị

Ngày 11-9, tại Hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của thành phố về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm đã báo cáo làm rõ thêm các nhóm ý kiến người dân, các cơ quan, tổ chức quan tâm.

Đề nghị sớm công khai lộ trình, làm rõ khu vực triển khai trước

Cụ thể, tại hội nghị, đã có 9 ý kiến của đại diện các xã, phường trên địa bàn thành phố với 34 nội dung, tập trung vào các vấn đề người dân quan tâm về giải pháp quy hoạch sử dụng đất, các hướng tuyến giao thông, liên quan đến di tích và giải pháp di dời nghĩa trang, công tác đền bù tái định cư, tiến độ triển khai dự án…

Chẳng hạn, đại diện cộng đồng dân cư xã Vĩnh Thanh đề nghị thành phố sớm xác định, công bố cụ thể ranh giới các khu dân cư được giữ lại, chỉnh trang để người dân yên tâm sinh sống và thực hiện các quyền sử dụng đất theo quy định.

Tại phường Long Biên, đại diện tổ dân phố Thạch Cầu 1+2 đề nghị thành phố xem xét phương án tuyến đường rộng 73,5m chạy qua giữa khu dân cư Thạch Cầu tại bản vẽ 1/500, trong đó người dân đề nghị điều chỉnh tuyến đường ra khỏi khu dân cư, không giải tỏa trắng khu dân cư Thạch Cầu và cho phép giữ lại khu nghĩa trang.

Cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo tồn các khu dân cư có lịch sử hình thành lâu đời, ông Lê Đăng Lập (tổ dân phố 34, phường Bồ Đề) cho biết, cụm làng Bắc Biên đã hình thành hơn 1.000 năm, hiện có 6 di tích lịch sử, văn hóa. Vì vậy, người dân đề nghị thành phố nghiên cứu bảo tồn, giữ nguyên làng cổ và cảnh quan hiện hữu…

Bên cạnh đó, người dân tại các xã, phường cũng đề nghị thành phố sớm công khai lộ trình triển khai dự án, làm rõ khu vực triển khai trước, khu vực thực hiện sau, các giai đoạn và mốc thời gian chính. Việc thông tin rõ ràng sẽ giúp các hộ chủ động hơn trong ổn định nơi ở, sản xuất, kinh doanh và cuộc sống lâu dài; đồng thời tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Sẽ tiếp tục có giải pháp đối với các khu vực dân cư, làng xóm,

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm thông tin

Trao đổi tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm cho biết, việc lấy ý kiến về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 diễn ra trong vòng 20 ngày, dự kiến kết thúc vào ngày 26-9. Tuy nhiên, sau ngày 26-9, theo quy định pháp luật, trong vòng 10 ngày, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục tổng hợp các ý kiến nếu có.

Trao đổi về các nội dung qua tổng hợp ý kiến đóng góp của các cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân có liên quan, ông Tâm cho biết, quá trình tổ chức lập Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng thực hiện theo các quy trình, quy định pháp luật hiện hành về tổ chức lập quy hoạch; bao gồm cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và các nguyên tắc liên quan.

Theo ông Tâm, trong cấu trúc không gian của thành phố tầm nhìn 100 năm, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được gọi là “miền hội tụ”, “mặt tiền của đô thị”, “phòng khách của đô thị”. Đây là trục có vai trò cực kỳ quan trọng trong cấu trúc phát triển đô thị của thành phố, có thể nói là trung tâm của trung tâm.

Liên quan đến quy mô, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trục đại lộ được xác định là trục đường chính của thành phố. Qua tính toán về mặt sử dụng, vấn đề dân số, dự báo về tăng trưởng, số lượng làn xe... thì trục đại lộ dự báo có 8 đến 10 làn. Đối với những đoạn tuyến đi trùng đê thì sử dụng một phần đường đê hiện có để đưa vào trong cấu trúc tổng thể chung của mặt cắt ngang, hạn chế việc mở rộng.

Đối với những khu vực đi qua bãi sông - khu vực có điều kiện mặt bằng rộng, sẽ lựa chọn mặt cắt ngang để vừa bảo đảm yêu cầu về giao thông, vừa bảo đảm yêu cầu về cảnh quan.

Về giải pháp đối với các khu vực dân cư, làng xóm, ông Đào Minh Tâm thông tin thêm, với các khu vực làng xóm hiện hữu được giữ lại, về mặt lâu dài vẫn phải có các bước quy hoạch chi tiết, cải tạo chỉnh trang, đưa các giải pháp đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bổ sung các thiết chế cần thiết cho các hoạt động của người dân trong khu vực.

Cùng đó, tiếp tục bổ sung quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang làng xóm để làm cơ sở cho việc xác lập các dự án đầu tư cũng như làm cơ sở cho việc xác định các khu vực tiếp tục phải nghiên cứu, làm rõ trong thời gian tới.

Về công tác tái định cư, ông Tâm thông tin, hiện nay, thành phố đã chấp thuận về mặt chủ trương với 8 vị trí đất ở các xã, phường lân cận trong khu vực dự án đô thị sông Hồng.

Đối với các khu đô thị đa mục tiêu cũng như khu đô thị tái định cư, hiện nay, thành phố đang chỉ đạo các nhà đầu tư có liên quan khẩn trương tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch cũng như tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tiến độ thành phố yêu cầu...