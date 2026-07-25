Thủ tướng Israel tuyên bố 'đáp trả bằng vũ lực' sau vụ bạo lực ở Bờ Tây

ANTD.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 24-7 tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ sau khi một người Israel thiệt mạng trong vụ bạo lực tại khu Bờ Tây. Cùng ngày, 4 người Palestine cũng đã thiệt mạng.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra một con phố ở khu Bờ Tây vào ngày 23-7-2026

Theo Bộ Y tế Palestine, 4 người Palestine đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong đó 3 người trong tình trạng nguy kịch tại khu vực Tel.

Về phía Israel, lực lượng cấp cứu Magen David Adom cho biết một người đàn ông ngoài 30 tuổi đã tử vong gần khu định cư Havat Gilad. Hai nạn nhân khác ngoài 20 tuổi bị thương do trúng đạn, được trực thăng sơ tán, một người trong tình trạng nghiêm trọng.

Quân đội Israel thông báo đã điều quân sau khi nhận được tin báo về vụ tấn công nhắm vào dân thường Israel đang đi bộ đường dài gần Havat Gilad.

Theo quân đội, các thủ phạm đã cướp vũ khí của một thành viên lực lượng an ninh có mặt tại hiện trường và nổ súng vào nhóm người đi bộ. Các chốt chặn đã được lập quanh khu vực và quân đội vẫn đang truy tìm thủ phạm.

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố sẽ "hành động bằng toàn lực nhằm vào những kẻ khủng bố và những kẻ chỉ đạo, tài trợ cho chúng". Ông cũng cho biết sẽ triệu tập cuộc họp với các quan chức an ninh.

Bạo lực tại Bờ Tây - vùng lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng từ năm 1967 - đã gia tăng mạnh kể từ khi chiến sự ở Gaza bùng phát.

Không tính Đông Jerusalem, hiện có hơn 500.000 người Israel sống tại các khu định cư ở Bờ Tây, bên cạnh khoảng 3 triệu người Palestine. Tất cả các khu định cư của Israel tại Bờ Tây đều bị coi là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế.

Theo số liệu chính thức của Israel, ít nhất 47 người Israel, gồm cả dân thường và nhân viên an ninh, đã thiệt mạng trong các vụ tấn công của Palestine hoặc trong các chiến dịch quân sự của Israel kể từ khi chiến sự ở Gaza bắt đầu.

Theo Bộ Y tế Palestine, ít nhất 1.094 người Palestine đã thiệt mạng, gồm cả dân quân và dân thường, trong cùng giai đoạn này.