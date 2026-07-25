Lần đầu tiên trong 2 tuần, Mỹ không thông báo về cuộc không kích mới vào Iran

ANTD.VN - Ngày 24-7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) không thông báo về việc tiến hành các cuộc không kích vào Iran, sau khi Mỹ liên tục oanh tạc quốc gia Trung Đông này hàng đêm trong gần 2 tuần.

Mỹ tấn công các mục tiêu quân sự của Iran hôm 23-7. Ảnh: CENTCOM/Reuters

Trong 13 đêm trước đó, CENTCOM đã đăng tải trên mạng xã hội X thông báo về việc tiến hành các cuộc tấn công vào những mục tiêu quân sự ở Iran.

Tuy nhiên, không có thông báo nào như vậy trong những giờ đầu ngày 24-7 (theo giờ miền Đông nước Mỹ). Trụ sở của CENTCOM đặt tại Tampa, bang Florida, nơi sử dụng múi giờ miền Đông.

Hiện chưa rõ liệu điều đó có phải vì CENTCOM đã không tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran trong ngày 24-7 hay không.

Tính đến sáng 25-7 (theo giờ địa phương), truyền thông nhà nước Iran chưa đưa tin về bất kỳ cuộc tấn công hay vụ nổ nào tại nước này trong suốt đêm qua.

Các nước đồng minh của Mỹ là Bahrain, Kuwait và Jordan dường như cũng không thông báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran trong đêm. Những quốc gia này, nơi đặt các căn cứ quân sự của Mỹ, đã phải hứng chịu phần lớn các cuộc tấn công của Tehran trong 13 ngày qua khi Mỹ liên tục dội bom vào Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông nghĩ rằng Iran “rất muốn đạt được một thỏa thuận”. Trước đó, ông cho hay, Tehran đang “trở nên nghiêm túc hơn” trong các cuộc đàm phán nhưng vẫn có khả năng chiến dịch quân sự của Mỹ sẽ leo thang.