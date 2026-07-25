Saudi Arabia không kích lực lượng Houthi ở Yemen

ANTD.VN - Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen tuyên bố đã tiến hành các cuộc không kích vào những địa điểm quân sự của lực lượng Houthi ở tỉnh Hodeidah của Yemen hôm 24-7, nói rằng các địa điểm này được sử dụng để đe dọa hoạt động vận chuyển thương mại.

Một thành viên lực lượng Houthi ở Yemen. Ảnh: AFP

Đài truyền hình Al Masirah, có liên hệ với lực lượng Houthi, đưa tin, các cuộc tấn công của Saudi Arabia đã nhắm vào những cơ sở thuộc tập đoàn viễn thông ở Hodeidah. Đài truyền hình này cũng cho biết lực lượng Saudi Arabia đã tấn công đảo Kamaran, ngoài khơi bờ biển phía Tây của Yemen.

Trong một tuyên bố, ông Turki al-Malki, người phát ngôn của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen, ngày 25-7 cho biết cảng Hodeidah không bị nhắm mục tiêu và tất cả các cảng của Yemen, bao gồm Hodeidah, Ras Issa và Salif, vẫn mở cửa cho hoạt động hàng hải và đang tiếp nhận các tàu thương mại.

Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết họ sẽ tiếp tục thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo vệ các tàu của mình và lợi ích của Saudi Arabia, và sẽ đáp trả “không khoan nhượng” nếu lực lượng Houthi tiếp tục những hành động mà họ mô tả là thù địch.

Trong khi đó, lực lượng Houthi cáo buộc Saudi Arabia đã phạm một “sai lầm nghiêm trọng”, đồng thời cảnh báo Riyadh phải “trả giá đắt” và tuyên bố sẽ đáp trả bằng sự leo thang tương xứng.

Saudi Arabia đã tham chiến ở Yemen trong 7 năm, bắt đầu từ năm 2015 sau khi phong trào Houthi do Iran hậu thuẫn chiếm Thủ đô Sana'a và lật đổ Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận. Cuộc xung đột đã khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng do bạo lực, đói kém và bệnh tật.

Năm 2022, hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Nhưng thỏa thuận này đã bị phá vỡ khi lực lượng Houthi nhắm mục tiêu vào một sân bay của Saudi Arabia hôm 13-7-2026 và tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với vương quốc này.

Đợt leo thang mới diễn ra sau khi Houthi tuyên bố tấn công 2 tàu chở dầu của Saudi Arabia. Riyadh xác nhận 1 tàu mang tên NCC MASA đã bị tấn công ở Biển Đỏ, song chỉ bị hư hại nhẹ, thủy thủ đoàn đều an toàn và vẫn tiếp tục hành trình.