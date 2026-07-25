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Tinh hoa phi công thử nghiệm (2): Chuck Yeager – Người đàn ông bay xuyên ‘bức tường âm thanh’ với hai chiếc xương sườn gãy

Anh Quân

ANTD.VN - Rạng sáng 14-10-1947, giữa sa mạc Mojave (Mỹ), một chiếc máy bay màu cam nhỏ bé được thả khỏi bụng chiếc B-29 ở độ cao hơn 7.000m. Trong buồng lái, Đại úy Chuck Yeager gần như không thể cử động bình thường vì… hai xương sườn vừa gãy sau một tai nạn cưỡi ngựa. Nhưng chỉ vài phút sau, ông trở thành người đầu tiên trong lịch sử nhân loại bay nhanh hơn tốc độ âm thanh, mở ra kỷ nguyên siêu thanh và đưa nghề phi công thử nghiệm lên vị trí đặc biệt trong lịch sử hàng không.

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