Cháy rừng nghiêm trọng tại châu Âu, hàng chục nghìn người phải sơ tán

ANTD.VN - Nắng nóng gay gắt kết hợp gió mạnh đang làm các đám cháy rừng lan rộng tại nhiều quốc gia Tây và Nam Âu, khiến ít nhất 3 lính cứu hỏa thiệt mạng, hàng chục nghìn người phải sơ tán trong khi Pháp phải đề nghị Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ khẩn cấp.

Pháp đã phải yêu cầu EU hỗ trợ khẩn cấp vì cháy rừng lan rộng

Tại Pháp, chính quyền đã yêu cầu hơn 20.000 người, chủ yếu là khách du lịch tại các khu cắm trại và nhà nghỉ ven biển ở khu vực gần thành phố Bordeaux, sơ tán khi cháy rừng thiêu rụi các cánh rừng thông ven Đại Tây Dương.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này đã kích hoạt Cơ chế bảo vệ dân sự của EU để đề nghị hỗ trợ chữa cháy, đồng thời cảnh báo tình hình vẫn "rất nghiêm trọng". EU đã điều động 3 máy bay chữa cháy hỗ trợ Pháp.

Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực bảo vệ từng ngôi nhà tại khu du lịch Lege-Cap-Ferret, trong khi hàng chục đám cháy khác tiếp tục bùng phát ở Đông Nam nước Pháp dưới tác động của gió Mistral. Kể từ đầu tuần, khoảng 25 ngôi nhà tại khu vực này đã bị lửa thiêu rụi.

Cháy rừng lan rộng ở Pháp

Tại Italy, hàng nghìn nhân viên cứu hộ được huy động để khống chế hàng loạt đám cháy tại đảo Sicily và vùng Calabria. Một lính cứu hỏa đã thiệt mạng trong lúc làm nhiệm vụ tại Sicily. Giới chức địa phương ở Calabria còn cáo buộc các đối tượng phóng hỏa cố tình buộc giẻ tẩm chất dễ cháy vào đuôi mèo hoang nhằm làm lửa lan rộng.

Trong khi đó, Tây Ban Nha ban bố tình trạng khẩn cấp tại vùng Thủ đô Madrid sau khi hơn 10.000 người phải sơ tán trong những ngày gần đây. Nhiều đám cháy lớn tiếp tục bùng phát tại các tỉnh Guadalajara và Toledo, buộc lực lượng cứu hỏa làm việc xuyên đêm để khống chế ngọn lửa.

Người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ dân sự Tây Ban Nha Virginia Barcones cảnh báo biến đổi khí hậu đang khiến các vụ cháy rừng trở nên dữ dội hơn, đến mức có những đám cháy mà lực lượng chữa cháy "không còn cơ hội" kiểm soát, dù đã huy động cả máy bay và lực lượng mặt đất.

Theo Hệ thống Thông tin cháy rừng châu Âu (EFFIS), diện tích rừng bị cháy tại các nước thành viên EU từ đầu năm đến nay hiện ở mức cao thứ hai trong lịch sử ghi nhận. Các nhà khoa học nhận định biến đổi khí hậu do việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang làm gia tăng các đợt nắng nóng và hạn hán, khiến nguy cơ cháy rừng tại châu Âu ngày càng nghiêm trọng.