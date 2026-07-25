Máy bay chở 68 người trượt khỏi đường băng, một phần càng đáp bị tách rời

ANTD.VN - Một máy bay của Hãng hàng không Enugu Air, chở theo 68 hành khách và thành viên phi hành đoàn, đã trượt khỏi đường băng khi hạ cánh tại sân bay Benin ở miền Nam Nigeria.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: BNONews

Sự cố xảy ra vào khoảng 15h10 chiều 23-7 khi chiếc máy bay Embraer E170 khởi hành từ Lagos đến Benin, đã bị trượt khỏi cuối đường băng tại sân bay Benin. Trên máy bay có 63 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn.

Enugu Air cho biết tất cả hành khách và phi hành đoàn đã được sơ tán an toàn sau khi phi cơ này dừng lại ngoài đường băng. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy máy bay nằm trên một khu vực cỏ ngoài đường băng và một phần càng đáp bị tách rời gần đó.

Các nhà điều tra đang bảo quản bằng chứng, phỏng vấn phi hành đoàn và các nhân viên khác, kiểm tra máy bay và đánh giá tình trạng đường băng. Họ cũng sẽ xem xét thông tin vận hành và kỹ thuật để xác định nguyên nhân khiến máy bay trượt khỏi đường băng và liệu có yếu tố nào khác trong sự cố này hay không.

Hãng hàng không Enugu Air cho biết đang hợp tác với các cơ quan chức năng và cảnh báo rằng sự cố này có thể khiến một số lịch trình bay của hãng bị thay đổi.