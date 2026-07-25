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Bắt đầu thử nghiệm ‘trạm viễn thông trên không trung’

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Tuấn Anh

ANTD.VN - SoftBank, công ty lớn về viễn thông của Nhật Bản, cho biết sẽ bắt đầu thử nghiệm trong nước đối với dịch vụ “trạm viễn thông trên không trung”, sớm nhất là từ giữa tháng 8 tới.

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Ảnh: NHK

Ngày 23-7, SoftBank công bố kế hoạch đối với trạm viễn thông trên tầng bình lưu (HAPS). Đây là một máy bay không người lái có trang bị thiết bị viễn thông. Các trạm này có khả năng bay trong thời gian dài trên tầng bình lưu ở độ cao khoảng 20.000 mét.

Ngay cả khi cơ sở hạ tầng trên mặt đất bị tê liệt thì các trạm viễn thông này có thể cung cấp khả năng liên lạc trong bán kính 100 km.

SoftBank kỳ vọng những trạm này sẽ được sử dụng trong thảm họa hoặc tại các khu vực vùng núi hẻo lánh. Công ty đặt mục tiêu đưa các trạm vào hoạt động thương mại sớm nhất là năm tới.

Một số địa điểm có thể tổ chức thử nghiệm sắp tới là Kyushu, Shikoku, Kinki và Tohoku, vốn là những vùng có thể xảy ra thảm họa lớn, ví dụ như một trận siêu động đất rãnh Nankai.

SoftBank cho biết thử nghiệm sẽ nhằm kiểm chứng xem trạm có thể bay ổn định hay không, cũng như đường truyền viễn thông có hoạt động bình thường không.

Theo NHK

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Từ khóa:

#SoftBank #trạm viễn thông

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