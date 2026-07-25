Chiến đấu cơ F-16 Romania bắn hạ drone xâm nhập không phận

ANTD.VN - Tổng thống Romania Nicusor Dan cho biết chiến đấu cơ F-16 của nước này đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái (drone) xâm nhập không phận Romania.

Chiến đấu cơ F-16 của Không quân Romania. Ảnh: Getty Images

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Dan cho hay, thiết bị bay không người lái đã bị đánh chặn vào khoảng 11h ngày 24-7 và cuộc điều tra đã được tiến hành.

Bộ Quốc phòng Romania nói rằng, trước đó, drone đã bị radar phát hiện trên Biển Đen vào sáng 24-7 và tiến hành theo dõi khi nó di chuyển về phía Tây hướng tới cảng Sulina. Nó đã bị chặn trên một “khu vực không có người ở” xung quanh Padina, cách Thủ đô Bucharest 90 km về phía Đông Bắc, và bị tên lửa không đối không phá hủy. Hiện Romania chưa quy kết cho bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào trong vụ xâm nhập này.

Đây là vụ việc thứ ba thuộc loại này ở Romania trong 2 tháng qua. Vào ngày 5-6, một xuồng không người lái Ukraine đã phát nổ gần ga dầu tại Constanta, cảng lớn nhất của Romania ở Biển Đen, trong khi 3 chiếc khác phát nổ ngoài khơi. Các xuồng không người lái do Hải quân Ukraine vận hành, và họ tuyên bố đã mất kiểm soát những thiết bị này.

Ngày 29-5, một máy bay không người lái mang theo chất nổ đã rơi xuống tòa nhà chung cư ở Galati, cách biên giới Ukraine 20km. Giới chức Romania xác định đây là máy bay không người lái Geran-2 của Nga, cho rằng nó có thể đã bị hệ thống phòng không Ukraine bắn và chệch hướng.

Sau vụ rơi máy bay không người lái ở Galati, Tổng thống Dan đã ra lệnh đóng cửa Lãnh sự quán Nga ở Constanta và cố gắng kích hoạt Điều 4 của NATO, điều khoản được viện dẫn khi một quốc gia thành viên xác định rằng “toàn vẹn lãnh thổ… hoặc an ninh” của họ bị đe dọa.

Tổng thống Dan cũng tuyên bố rằng ông sẽ “đẩy nhanh hợp tác Romania-Ukraine trong việc cùng sản xuất máy bay không người lái” và tăng viện trợ quân sự cho Kiev.

Về phần mình, Nga lập luận rằng một chiếc Geran bị trúng đạn sẽ không thể bay từ các vị trí phòng không của Ukraine đến Galati. Moscow cho rằng vụ việc này được Bucharest sử dụng để biện minh cho các kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước - chẳng hạn như đóng cửa lãnh sự quán và tăng cường viện trợ cho Kiev.