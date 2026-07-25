Sáu ứng viên chạy đua vào ghế Tổng Thư ký Liên hợp quốc

ANTD.VN - Sáu ứng viên tranh cử chức Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) đã tham gia cuộc tranh luận được truyền hình trực tiếp tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ, chỉ một tuần trước khi tiến trình lựa chọn chính thức bắt đầu.

Các ứng viên Tổng thư ký Liên hợp quốc tham gia cuộc tranh luận tại Hội trường Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ

Các ứng viên gồm cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet, cựu Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Maria Fernanda Espinosa (Ecuador), Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi (Argentina), Tổng Thư ký Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) Rebeca Grynspan (Costa Rica), Đại sứ Guyana tại LHQ Carolyn Rodrigues-Birkett và cựu Tổng thống Senegal Macky Sall.

Người được lựa chọn sẽ kế nhiệm Tổng Thư ký Antonio Guterres khi ông kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 31-12-2026.

Trong gần hai giờ tranh luận, các ứng viên đều nhấn mạnh yêu cầu khôi phục uy tín và nâng cao hiệu quả hoạt động của LHQ trong bối cảnh xung đột quốc tế gia tăng.

Bà Rebeca Grynspan cho rằng mục tiêu của bà là đưa LHQ trở lại vị trí trung tâm trong các nỗ lực giải quyết xung đột và tạo ra những kết quả thực chất trên thực địa.

Cựu Tổng thống Senegal Macky Sall cam kết sẽ khôi phục niềm tin đối với LHQ ngay trong 100 ngày đầu tiên nếu đắc cử, đồng thời xây dựng một tổ chức linh hoạt và hiệu quả hơn.

Trong khi đó, ông Rafael Grossi nhấn mạnh Tổng Thư ký LHQ cần chủ động can thiệp khi xảy ra các cuộc xung đột, đồng thời khẳng định việc khôi phục uy tín của tổ chức là điều kiện tiên quyết để LHQ phát huy vai trò trung gian quốc tế.

Các ứng viên cũng bày tỏ quan điểm về cải cách LHQ, tăng cường vai trò của Tổng Thư ký trong phòng ngừa xung đột và thúc đẩy các nỗ lực gìn giữ hòa bình.

Cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet tuyên bố sẽ không chịu sức ép từ các quốc gia tài trợ lớn, trong khi bà Maria Fernanda Espinosa nhấn mạnh ưu tiên xây dựng cơ chế phòng ngừa xung đột ngay từ giai đoạn đầu.

Theo kế hoạch, ngày 30-7, 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an LHQ sẽ tiến hành cuộc bỏ phiếu kín đầu tiên để thăm dò mức độ ủng hộ đối với các ứng viên. Ứng viên được lựa chọn phải giành ít nhất 9 phiếu thuận và không bị bất kỳ thành viên thường trực nào của Hội đồng Bảo an gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc phủ quyết.

Giới quan sát nhận định cuộc đua hiện chưa xuất hiện ứng viên vượt trội, dù ông Rafael Grossi đang được đánh giá là một trong những gương mặt có nhiều lợi thế. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia cũng bày tỏ mong muốn LHQ lần đầu tiên có một nữ Tổng Thư ký trong lịch sử gần 80 năm của tổ chức này.