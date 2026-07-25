Trung Quốc sơ tán hơn 20.000 người, dừng tàu hỏa trước khi bão Noul đổ bộ

ANTD.VN - Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, nhà chức trách nước này đã sơ tán hơn 20.000 người và tạm ngừng dịch vụ đường sắt ở miền Nam Trung Quốc khi cơn bão Noul đang đến gần, có khả năng gây ra mưa lớn và gió giật mạnh.

Người dân di chuyển trong mưa tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: CGTN

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo bão Noul sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển trải dài từ Hồng Kông đến tỉnh Quảng Đông vào khoảng giữa tối 25 và sáng 26-7.

Ngày 25-7, trung tâm này duy trì cảnh báo bão màu cam, cấp độ cao thứ hai trong hệ thống 4 cấp, sau khi cảnh báo rằng một số khu vực ở Quảng Đông và tỉnh Phúc Kiến lân cận sẽ trải qua gió giật và mưa lớn.

Hơn 20.000 người đã được sơ tán ở Quảng Đông, Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc (CCTV) đưa tin vào cuối ngày 24-7. Các tàu đánh cá hoạt động trên biển trong tỉnh đã quay trở lại cảng để “tránh bão”.

Quảng Đông tạm ngừng một số dịch vụ tàu hỏa vào sáng 25-7, và tất cả các dịch vụ tàu hỏa trong tỉnh sẽ ngừng hoạt động trong ngày 26-7, CCTV cho biết thêm.

Các trường học ở thành phố Triều Châu, Quảng Đông đã được yêu cầu tạm ngừng các hoạt động trong khuôn viên trường, theo truyền thông địa phương.

Thời tiết cực đoan đã gây ra thiệt hại nặng nề ở miền Nam và miền Trung Trung Quốc trong tháng 7, với 39 người thiệt mạng khi bão Maysak gây ra lũ lụt tàn phá ở Quảng Tây. Bão Maysak cũng khiến 11 người thiệt mạng và 331 người bị thương ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc.