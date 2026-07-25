Myanmar thu giữ hơn 1,5 triệu viên ma túy tổng hợp, bắt giữ 7 đối tượng

ANTD.VN - Cảnh sát Myanmar đã thu giữ hơn 1,5 triệu viên ma túy tổng hợp tại hai vùng Sagaing và Mandalay, đồng thời bắt giữ 7 nghi phạm liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn.

Đối tượng và tang vật một vụ bắt giữ đường dây ma túy

Theo báo The Mirror của Myanmar ngày 24-7, lực lượng phòng chống ma túy nước này đã chặn kiểm tra một phương tiện tại thị trấn Kalay, vùng Sagaing hôm 13-7 sau khi nhận được tin báo và phát hiện 600.000 viên ma túy tổng hợp.

Mở rộng điều tra, ngày 17-7, cảnh sát khám xét nơi ở của một nghi phạm tại thị trấn Pyigyitagon, vùng Mandalay và tiếp tục thu giữ thêm 960.000 viên ma túy tổng hợp.

Kết quả điều tra cho thấy số ma túy trên được vận chuyển từ vùng Mandalay đến thị trấn Kalay để tiêu thụ. Cảnh sát đã bắt giữ 7 đối tượng liên quan, 2 nghi phạm khác hiện vẫn đang bỏ trốn.

Các nghi phạm bị khởi tố theo Luật Ma túy và các chất hướng thần của Myanmar. Nhà chức trách đang tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại và mở rộng điều tra để làm rõ đường dây buôn bán ma túy này.