ANTD.VN - Trung Quốc ngày 24-7 lên tiếng phản đối quyết định của Mỹ áp thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và 59 nền kinh tế khác với lý do liên quan đến lao động cưỡng bức, đồng thời cảnh báo các biện pháp đơn phương có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu.

Cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định Bắc Kinh phản đối mọi hình thức áp thuế đơn phương.

"Chiến tranh thuế quan và chiến tranh thương mại không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào", ông Lâm Kiếm nhấn mạnh.

Theo quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, các mức thuế mới dao động từ 10-12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 nền kinh tế.

Trong đó, hàng hóa Trung Quốc chịu mức thuế cao nhất là 12,5% do Washington cho rằng Bắc Kinh chưa thực thi đầy đủ các quy định cấm nhập khẩu sản phẩm được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Phía Mỹ cho biết các mức thuế mới thay thế gói thuế tạm thời được áp dụng trước đó. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer khẳng định Washington đang thực thi nghiêm lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa có liên quan đến lao động cưỡng bức, đồng thời kêu gọi các đối tác thương mại thực hiện những biện pháp tương tự.

Theo chính sách mới, các nền kinh tế đã ban hành quy định cấm hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức, như Canada, Liên minh châu Âu (EU) và Anh, chỉ chịu mức thuế 10%, trong khi một số đối tác thương mại lớn khác như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản bị áp mức thuế cao hơn.

Động thái mới làm dấy lên lo ngại căng thẳng thương mại Mỹ - Trung có thể leo thang trở lại. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới từng trải qua giai đoạn đối đầu thương mại kéo dài trước khi đạt được thỏa thuận hạ nhiệt sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 10 năm ngoái.

Sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump hồi đầu năm nay, hai bên từng bày tỏ mong muốn tiếp tục giảm thuế và mở rộng hợp tác kinh tế. Tuy nhiên, quyết định áp thuế mới của Washington được cho là có thể làm phức tạp thêm quan hệ thương mại song phương trong thời gian tới.