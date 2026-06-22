Gần 96.000 chiếc ô tô nhập về Việt Nam trong 5 tháng đầu năm

ANTD.VN - Sau tháng 4 sụt giảm mạnh, các doanh nghiệp đã đẩy mạnh nhập khẩu trở lại các dòng ô tô nguyên chiếc, đưa lượng ô tô nhập khẩu 5 tháng đầu năm tăng hơn 14% so cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, trong tháng 4/2026 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam giảm mạnh 33,6% (tương ứng giảm 8.396 chiếc) so với lượng nhập của tháng trước, chỉ đạt 16.580 chiếc.

Bước sang tháng 5, lượng ô tô nguyên chiếc đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu quay đầu hồi phục mạnh, lên tới 23.730 chiếc với trị giá 547,6 triệu USD, tăng mạnh 43,1% về lượng, tương ứng tăng thêm 7.150 xe so với tháng trước.

Ô tô nhập khẩu phục hồi mạnh trong tháng 5

Nguồn cung ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tiếp tục tập trung cao tại ba thị trường chủ lực là Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc.

Riêng trong tháng 5, lượng xe nhập khẩu từ ba thị trường này đạt 22.637 chiếc, tăng 47,7% so với tháng trước và chiếm tới 97% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam. Trong đó, Indonesia trở thành thị trường nổi bật nhất với 11.308 xe, gấp 3 lần tháng trước. Thái Lan đạt 5.897 xe, tăng 22,2%, trong khi Trung Quốc đạt 5.432 xe, giảm 19,4%.

Trong số này, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm chủ đạo với 16.483 chiếc, tăng mạnh 65,3% so với tháng trước và chiếm gần 70% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập về trong tháng.

Với mức tăng trưởng nổi bật trong tháng 5, lũy kế từ đầu năm, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đạt mức tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái, với gần 96.000 xe được đưa về Việt Nam.

Trong đó, xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 62.845 chiếc, giảm nhẹ 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nhóm xe vận tải tăng mạnh tới gần 52%, đạt 15.151 chiếc. Kết quả này cho thấy bên cạnh nhu cầu tiêu dùng, hoạt động nhập khẩu ô tô đang phản ánh xu hướng gia tăng đầu tư phương tiện phục vụ vận tải, logistics và sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế.