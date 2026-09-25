Thí điểm điều chỉnh tốc độ, giữ khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân

ANTD.VN -Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo thí điểm điều chỉnh tốc độ trên cầu Nhật Tân, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giảm ùn tắc.

Theo đó, tốc độ tối đa cho phép trên làn số 1, làn dành cho ô tô sát dải phân cách giữa, giảm từ 90km/h xuống 80km/h ở cả hai chiều.

Tốc độ tối đa trên làn số 2 và làn số 3, dành cho ô tô, được giữ nguyên ở mức 80km/h.

Làn số 4 dành cho xe máy và xe đạp tiếp tục áp dụng tốc độ tối đa 40km/h.

Sở Xây dựng đề nghị người dân chấp hành hệ thống biển báo, vạch sơn trên mặt đường, đi đúng tốc độ cho phép và duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các xe. Thời gian thí điểm là 6 tháng, từ ngày 27/9/2026 đến hết ngày 27/3/2027.

Thí điểm điều chỉnh tốc độ làn 1 và khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân

Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai thực hiện điều chỉnh, sơn bổ sung vạch xác định khoảng cách xe trên đường tại các làn xe ô tô theo cả hai hướng di chuyển kết hợp lắp đặt biển báo khoảng cách theo phương án đề xuất

Cùng với đó, theo dõi, đánh giá, báo cáo kết quả thí điểm và phương án tổ chức giao thông để làm cơ sở triển khai thực hiện, kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Phòng Kiểm tra phối hợp hướng dẫn phân luồng giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông trong thời gian đầu thực hiện phương án thí điểm tổ chức giao thông.

Đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông – CATP Hà Nội theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.