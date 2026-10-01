Thắp sáng sức sống mãnh liệt Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô

ANTD.VN - "Cột mốc thứ 25 năm nay ghi dấu kỷ lục ấn tượng với 130 đội bóng đến từ 130 trường THPT cùng hội tụ. Con số không chỉ là minh chứng thắp sáng sức sống mãnh liệt và sức lan tỏa sâu rộng của giải đấu, mà còn là ngọn lửa tiếp thêm niềm tin, nhắc nhở ban tổ chức về sứ mệnh giữ gìn một sân chơi an toàn, công bằng, chuyên nghiệp và đong đầy giá trị nhân văn", Nhà báo – Tiến sĩ Chu Quốc Dũng, Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô, Trưởng Ban tổ chức giải khẳng định.

Lễ bốc thăm chia bảng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active có sự tham dự của: Ông Kiều Cao Trinh - Phó trưởng Phòng Chính trị, Tư tưởng - Công tác học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội; ông Trương Thế Toàn - Trưởng Ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Hà Nội; GS.TS Rick Bennett - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam - Bristis Univercity Vietnam, đơn vị phối hợp tổ chức; bà Nguyễn Cẩm Phượng - Phó Giám đốc Đối ngoại và Quan hệ công chúng, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Nhà tài trợ chính của giải; ông Mai Thế Hưng, Giám đốc Đối ngoại Công ty Cổ phần Tập đoàn Động Lực; đại diện các sở, ban, ngành thành phố, cùng đại diện 130 đội bóng - 130 trường THPT trên địa bàn Hà Nội.

Trang nghiêm trong nghi thức chào cờ

Các đại biểu, khách quý, đại diện 130 đội bóng trang nghiêm trong nghi thức chào cờ

Phát biểu khai mạc, Nhà báo – Tiến sĩ Chu Quốc Dũng, Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô, Trưởng Ban tổ chức giải vui mừng được chào đón quý vị đại biểu, các thầy cô giáo tới Lễ bốc thăm chia bảng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 Cúp Number 1 Active. Sự kiện hôm nay chính thức mở ra một hành trình mới – hành trình đánh dấu cột mốc vàng 25 năm gieo mầm và nâng tầm bóng đá học đường Thủ đô.

Nhìn lại một phần tư thế kỷ đồng hành cùng bao thế hệ học sinh, giải đấu của chúng ta đã vươn mình mạnh mẽ từ những nét vẽ mộc mạc ban đầu với vài chục đội bóng, để trở thành một "ngày hội lớn" không thể thiếu mỗi khi Hà Nội vào mùa thu – nơi lưu giữ thanh xuân, hoài bão và ngọn lửa đam mê của hàng chục triệu học sinh THPT Hà Nội nhiều thế hệ.

"Đặc biệt, cột mốc thứ 25 năm nay ghi dấu kỷ lục ấn tượng với 130 đội bóng đến từ 130 trường THPT cùng hội tụ. Con số không chỉ là minh chứng thắp sáng sức sống mãnh liệt và sức lan tỏa sâu rộng của giải đấu, mà còn là ngọn lửa tiếp thêm niềm tin, nhắc nhở ban tổ chức về sứ mệnh giữ gìn một sân chơi an toàn, công bằng, chuyên nghiệp và đong đầy giá trị nhân văn", Nhà báo Chu Quốc Dũng khẳng định.

Nhà báo – Tiến sĩ Chu Quốc Dũng, Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô, Trưởng ban tổ chức giải phát biểu khai mạc

Bà Nguyễn Cẩm Phượng - Phó Giám đốc Đối ngoại và Quan hệ công chúng Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Nhà tài trợ chính của giải và ông Vũ Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô cùng nâng cao chiếc cúp vô địch tượng trưng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active

Đồng chí Trưởng ban tổ chức đồng thời nhắn nhủ tới 2.080 cầu thủ tham dự mùa giải 2026: "Mỗi nhịp lăn của trái bóng tròn là một bài học về lòng kiên trì, bản lĩnh, tinh thần đồng đội và nếp sống cao thượng. Sân cỏ chính là 'lớp học thứ hai' – nơi các em được sống trọn vẹn với niềm vui tuổi trẻ, được rèn luyện thể chất, tôi luyện ý chí và viết nên những tình bạn đẹp đẽ, trong sáng nhất của thời học sinh trước ngưỡng cửa vào đời".

Để một giải đấu có thể vươn xa và chạm mốc 25 năm rực rỡ, bên cạnh nhịp đập rạo rực trên sân cỏ là sự tận tụy, đồng lòng từ phía sau.

Thay mặt ban tổ chức, Nhà báo Chu Quốc Dũng trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Hà Nội, Đại học Anh quốc Việt Nam, Phòng Cảnh sát Cơ động, Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội..., những đơn vị phối hợp tổ chức đã luôn sát cánh, định hướng và chắp cánh cho phong trào thể thao học đường phát triển đúng đắn, bài bản.

Bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các nhà tài trợ, các đơn vị đồng hành: Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Petro Việt Nam, Đại học Anh quốc Việt Nam, Công ty Động lực, Công ty NK Media, Ngân hàng Agribank, Công ty Thành Nam, Nhãn hàng Fracora..., đồng chí Trưởng ban tổ chức khẳng định nguồn lực và sự tâm huyết của quý vị không chỉ nâng tầm quy mô giải đấu, mà còn là nhịp cầu tri thức và yêu thương, gửi gắm niềm tin trọn vẹn vào thế hệ tương lai của Hà Nội.

"Với 130 sắc màu nhà trường trên toàn thành phố Hà Nội cùng tranh tài, chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng mùa giải thứ 25 sẽ là một bản hòa tấu rực rỡ của cảm xúc – nơi kết tinh những bàn thắng đẹp, những pha bóng cống hiến và quan trọng hơn cả là tinh thần trung thực, đoàn kết, an toàn và văn minh", Nhà báo Chu Quốc Dũng bày tỏ.

GS.TS Rick Bennett - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam – Bristis Univercity Vietnam, bày tỏ vui mừng và vinh dự khi nhà trường được đồng hành cùng giải đấu bóng đá uy tín, nhân văn do Báo An ninh Thủ đô khởi xướng và duy trì suốt 25 năm qua

GS.TS Rick Bennett - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam – Bristis Univercity Vietnam phát biểu tại lễ bốc thăm

Đại diện đơn vị đồng phối hợp tổ chức giải, GS.TS Rick Bennett - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam - Bristis Univercity Vietnam gửi lời chúc mừng Báo An ninh Thủ đô năm nay tròn 50 năm tuổi, đồng thời giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do báo khởi xướng và duy trì tổ chức tròn 25 mùa.

"Sau 24 mùa giải với hàng trăm nghìn học sinh tham gia, mùa giải năm nay tiếp tục ghi dấu ấn với con số kỷ lục 130 đội bóng THPT của Hà Nội. Đây không chỉ là minh chứng cho sức sống bền bỉ của giải đấu, mà còn cho thấy tình yêu bóng đá và tinh thần thể thao mạnh mẽ của nhiều thế hệ học sinh Thủ đô", GS.TS Rick Bennett nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, Anh là cái nôi của bóng đá. Bản thân ông khi còn trẻ cũng rất đam mê bóng đá, chơi bóng hàng ngày và đến nay, dù sức khỏe không còn cho phép song tình yêu bóng đá trong ông vẫn cháy bỏng.

"Khi sống và làm việc tại Việt Nam, tôi cảm nhận được tình yêu với bóng đá, không chỉ của cầu thủ mà còn là của cả dân tộc. Tôi rất thú vị khi sau mỗi chiến thắng của đội tuyển quốc gia Việt Nam, không khí ăn mừng cuồng nhiệt diễn ra trên mọi con phố, mọi ngả đường. Điều đó thật tuyệt vời!", GS.TS Rick Bennett bày tỏ.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đồng thời bày tỏ vinh dự và cảm ơn Báo An ninh Thủ đô đã cho nhà trường cơ hội được đồng phối hợp tổ chức trong mùa giải lịch sử kỷ niệm giải đấu tròn 25 năm.

Ra mắt trang phục thi đấu mùa giải 2026

Toàn cảnh Lễ bốc thăm chia bảng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm chia bảng. Theo đó, 130 đội bóng chia vào 32 bảng (30 bảng 4 đội và 2 bảng 5 đội), thi đấu vòng tròn một lượt, chọn các đội nhất nhì mỗi bảng (tổng cộng 64 đội) giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Lễ khai mạc giải dự kiến diễn ra vào ngày 25-10 trên sân vận động Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Xuân Đỉnh (101 đường Xuân La, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội). Các trận đấu vòng bảng sẽ lăn bóng từ trước đó.