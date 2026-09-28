Bảng vàng thành tích giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội sau 24 mùa

Mùa giải 2001
Nhà tài trợ: Công ty trà Dilmah
Sân vận động: Quán Thánh
Số đội tham dự: 31 đội
Vô địch: THPT Chu Văn An
Giải Nhì: THPT Yên Hòa
Giải Ba: THPT Hermann Gmeiner
Giải Phong cách: THPT Vân Nội
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Thanh Tùng (THPT Trần Phú, 6 bàn)
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Mùa giải 2002
Nhà tài trợ: Công ty trà Dilmah
Sân vận động: Quán Thánh
Số đội tham dự: 41 đội
Vô địch: THPT Trần Phú
Giải Nhì: THPT Kim Liên
Giải Ba: THPT Yên Hòa
Giải Phong cách: THPT Trần Nhân Tông
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Tiến Thọ (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, 12 bàn)
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Mùa giải 2003
Nhà tài trợ: Công ty trà Dilmah
Sân vận động: Quán Thánh
Số đội tham dự: 43 đội
Vô địch: THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Giải Nhì: THPT Bán công Nguyễn Tất Thành
Giải Ba: THPT Hồ Tùng Mậu
Giải Phong cách: THPT Kim Liên
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Lê Đình Long (THPT Hồ Tùng Mậu, 9 bàn)
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Mùa giải 2004
Nhà tài trợ: Công ty trà Dilmah
Sân vận động: Hoàng Cầu
Số đội tham dự: 40 đội
Vô địch: THPT Phan Đình Phùng
Giải Nhì: THPT Dân lập Đông Đô
Giải Ba: THPT Bán công Nguyễn Tất Thành
Giải Phong cách: THPT Trương Định
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Trần Anh Việt (THPT Bán công Nguyễn Tất Thành, 11 bàn)
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Mùa giải 2005
Nhà tài trợ: Công ty trà Dilmah
Sân vận động: Long Biên
Số đội tham dự: 38 đội
Vô địch: THPT Hai Bà Trưng
Giải Nhì: THPT HN Amsterdam
Giải Ba: THPT Trần Quốc Tuấn
Giải Phong cách: THPT Yên Hòa
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Đức Minh (THPT HN Amsterdam, 6 bàn)
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Mùa giải 2006
Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB
Sân vận động: Long Biên
Số đội tham dự: 39 đội
Vô địch: THPT Trần Phú
Giải Nhì: THPT Lomonoxop
Giải Ba: THPT Yên Hoà
Giải Phong cách: THPT Thăng Long
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Minh Đức (THPT Trần Phú) và Tạ Quốc Việt (THPT Thăng Long) cùng 6 bàn
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Mùa giải 2007
Nhà tài trợ: Công ty Viễn thông quân đội Viettel
Sân vận động: Thủy Lợi
Số đội tham dự: 40 đội
Vô địch: THPT HN Amsterdam
Giải Nhì: THPT Trần Quốc Tuấn
Giải Ba: THPT Việt Nam – Ba Lan
Giải Phong cách: THPT Chu Văn An
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Thành Trung (THPT HN Amsterdam, 11 bàn)
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Mùa giải 2008
Nhà tài trợ: Công ty TNHH Nishu Việt Nam
Sân vận động: Long Biên
Số đội tham dự: 43 đội
Vô địch: THPT Trần Quốc Tuấn
Giải Nhì: THPT Đống Đa
Giải Ba: THPT Trí Đức
Giải Phong cách: THPT Yên Hòa
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Lưu Danh Đạt (THPT Trần Quốc Tuấn, 6 bàn)
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Mùa giải 2009
Nhà tài trợ: Công ty TNHH Nishu Việt Nam
Sân vận động: Long Biên
Số đội tham dự: 40 đội
Vô địch: THPT Hoàng Văn Thụ
Giải Nhì: THPT Nguyễn Tất Thành
Giải Ba: THPT Phan Huy Chú
Giải Phong cách: THPT Chuyên ngữ
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Lê Hoàng Hà (THPT Việt Đức, 7 bàn)
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Mùa giải 2010
Nhà tài trợ: Công ty Nền móng Sông Đà Thăng Long
Sân vận động: Long Biên
Số đội tham dự: 48 đội
Vô địch: THPT Bán công Đống Đa
Giải Nhì: THPT Việt Nam – Ba Lan
Giải Ba: THPT Nguyễn Tất Thành
Giải Phong cách: THPT Hoàng Diệu
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Lê Anh Quân (THPT Bán công Đống Đa, 7 bàn)
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Mùa giải 2011
Nhà tài trợ: Công ty Megastar
Sân vận động: Tây Hồ
Số đội tham dự: 42 đội
Vô địch: THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Giải Nhì: THPT Trung Văn
Giải Ba: THPT Lê Quý Đôn
Giải Phong cách: THPT Hoàng Diệu
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Tuấn Anh (THPT Nguyễn Thị Minh Khai, 8 bàn)
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Mùa giải 2012
Nhà tài trợ: Công ty Nền móng Sông Đà – Thăng Long
Sân vận động: Tây Hồ
Số đội tham dự: 43 đội
Vô địch: THPT Lomonoxop
Giải Nhì: THPT Nguyễn Tất Thành
Giải Ba: THPT Trần Quốc Tuấn
Giải Phong cách: THPT Phạm Hồng Thái
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Tuấn Tú (THPT Lomonoxop, 6 bàn)
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Mùa giải 2013
Nhà tài trợ: Công ty Thông tin di động Mobifone
Sân vận động: Tây Hồ
Số đội tham dự: 47 đội
Vô địch: THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Giải Nhì: THPT Phùng Khắc Khoan
Giải Ba: THTP Cầu Giấy
Giải Phong cách: THPT HN Amsterdam
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Hoàng Duy Khánh (THPT Cầu Giấy, 7 bàn)
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Mùa giải 2014
Nhà tài trợ: Công ty Thông tin di động Mobifone
Sân vận động: Tây Hồ
Số đội tham dự: 47 đội
Vô địch: THPT Trần Quốc Tuấn
Giải Nhì: THPT Phan Huy Chú - Thạch Thất
Giải Ba: THTP Trí Đức
Giải Phong cách: THPT Phùng Khắc Khoan
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Chu Văn Tuấn (THPT Phùng Khắc Khoan, 7 bàn)
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Mùa giải 2015
Nhà tài trợ: Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát
Sân vận động: Tây Hồ
Số đội tham dự: 50 đội
Vô địch: THPT Trần Quốc Tuấn
Giải Nhì: THPT Phùng Khắc Khoan
Giải Ba: THPT Marie Curie
Giải Phong cách: THPT Nguyễn Tất Thành
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Vũ Xuân Đức (THPT Trần Quốc Tuấn, 9 bàn), Bạch Tuấn Anh (THPT Hermann Gmeiner, 9 bàn)
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Mùa giải 2016
Nhà tài trợ: Công ty Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam
Sân vận động: Tây Hồ
Số đội tham dự: 63 đội
Vô địch: THPT Trần Quốc Tuấn
Giải Nhì: THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Giải Ba: THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất)
Giải Phong cách: THPT Thạch Bàn
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Hồ Trọng Thế (THPT Nguyễn Thị Minh Khai, 10 bàn)
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Mùa giải 2017
Nhà tài trợ chính: Nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát
Sân vận động: Tây Hồ
Số đội tham dự: 86 đội
Vô địch: THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Giải Nhì: THPT Trần Quốc Tuấn
Giải Ba: THPT Ngô Thì Nhậm
Giải Phong cách: THPT Lê Văn Thiêm
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Hoàng Đức Hải (THPT Trần Quốc Tuấn, 10 bàn)
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Mùa giải 2018
Nhà tài trợ chính: Nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát
Sân vận động: Tây Hồ
Số đội tham dự: 91 đội
Vô địch: THPT Trương Định
Giải Nhì: THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất)
Giải Ba: THPT Lý Thánh Tông
Giải Phong cách: THPT Xuân Mai
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Phùng Khắc Khải (THPT Phùng Khắc Khoan, 12 bàn)
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Mùa giải 2019
Nhà tài trợ chính: Nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát
Sân vận động: Tây Hồ
Số đội tham dự: 103 đội
Vô địch: THPT Ngô Sỹ Liên (Chương Mỹ)
Giải Nhì: THPT Lê Văn Thiêm
Giải Ba: THPT Tân Lập
Giải Phong cách: THPT Phúc Lợi
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Lê Minh Huy (THPT Thăng Long, 16 bàn)
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Mùa giải 2020
Nhà tài trợ chính: Nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát
Sân vận động: Hoàng Mai
Số đội tham dự: 92 đội
Vô địch: THPT Hoàng Mai - Thanh Xuân
Giải Nhì: THPT Phúc Lợi
Giải Ba: THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất
Giải Phong cách: THPT Vân Tảo
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Vũ Hải Tiến (THPT Xuân Mai, 12 bàn)
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Mùa giải 2022
Nhà tài trợ chính: Nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát
Sân vận động: Hoàng Mai
Số đội tham dự: 82 đội
Vô địch: THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất)
Giải Nhì: THPT Thạch Thất
Giải Ba: THPT Nguyễn Trãi (Thường Tín)
Giải Phong cách: THPT Green City Academy
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Đặng Cao Phúc (THPT Phan Huy Chú,14 bàn)
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Mùa giải 2023
Nhà tài trợ chính: Nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát
Sân vận động: Tây Hồ
Số đội tham dự: 100 đội
Vô địch: THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất)
Giải Nhì: THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất)
Giải Ba: THPT Thạch Bàn
Giải Phong cách: THPT Nguyễn Quốc Trinh
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Đỗ Trường Thịnh (THPT Xa La, 9 bàn)
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Mùa giải 2024
Nhà tài trợ chính: Nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát
Sân vận động: Tây Hồ
Số đội tham dự: 110 đội
Vô địch: THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất)
Giải Nhì: THPT IVS (Thanh Oai)
Giải Ba: THPT Tây Hồ
Giải Phong cách: THPT Phúc Lợi
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Đức Tuấn (THPT Chúc Động, 8 bàn)
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Mùa giải 2025
Nhà tài trợ chính: Nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát
Sân vận động: Xuân Đỉnh
Số đội tham dự: 125 đội
Vô địch: THPT Xuân Mai
Giải Nhì: THPT Tây Hồ
Giải Ba: THPT Phạm Văn Đồng
Giải Phong cách: THPT Marie Curie - Mỹ Đình
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Hoàng Quân (THPT Tây Hồ, 9 bàn)