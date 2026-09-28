Bảng vàng thành tích giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội sau 24 mùa

ANTD.VN - Sau 24 mùa, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô đã trở thành sân chơi quen thuộc của bóng đá học đường Thủ đô, nơi nhiều ngôi trường ghi tên mình vào lịch sử với những chức vô địch, cùng hàng loạt tập thể và cá nhân để lại dấu ấn trong lòng cổ động viên.

Mùa giải 2001

Nhà tài trợ: Công ty trà Dilmah

Sân vận động: Quán Thánh

Số đội tham dự: 31 đội

Vô địch: THPT Chu Văn An

Giải Nhì: THPT Yên Hòa

Giải Ba: THPT Hermann Gmeiner

Giải Phong cách: THPT Vân Nội

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Thanh Tùng (THPT Trần Phú, 6 bàn)

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Mùa giải 2002

Nhà tài trợ: Công ty trà Dilmah

Sân vận động: Quán Thánh

Số đội tham dự: 41 đội

Vô địch: THPT Trần Phú

Giải Nhì: THPT Kim Liên

Giải Ba: THPT Yên Hòa

Giải Phong cách: THPT Trần Nhân Tông

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Tiến Thọ (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, 12 bàn)

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Mùa giải 2003

Nhà tài trợ: Công ty trà Dilmah

Sân vận động: Quán Thánh

Số đội tham dự: 43 đội

Vô địch: THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Giải Nhì: THPT Bán công Nguyễn Tất Thành

Giải Ba: THPT Hồ Tùng Mậu

Giải Phong cách: THPT Kim Liên

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Lê Đình Long (THPT Hồ Tùng Mậu, 9 bàn)

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Mùa giải 2004

Nhà tài trợ: Công ty trà Dilmah

Sân vận động: Hoàng Cầu

Số đội tham dự: 40 đội

Vô địch: THPT Phan Đình Phùng

Giải Nhì: THPT Dân lập Đông Đô

Giải Ba: THPT Bán công Nguyễn Tất Thành

Giải Phong cách: THPT Trương Định

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Trần Anh Việt (THPT Bán công Nguyễn Tất Thành, 11 bàn)

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Mùa giải 2005

Nhà tài trợ: Công ty trà Dilmah

Sân vận động: Long Biên

Số đội tham dự: 38 đội

Vô địch: THPT Hai Bà Trưng

Giải Nhì: THPT HN Amsterdam

Giải Ba: THPT Trần Quốc Tuấn

Giải Phong cách: THPT Yên Hòa

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Đức Minh (THPT HN Amsterdam, 6 bàn)

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Mùa giải 2006

Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB

Sân vận động: Long Biên

Số đội tham dự: 39 đội

Vô địch: THPT Trần Phú

Giải Nhì: THPT Lomonoxop

Giải Ba: THPT Yên Hoà

Giải Phong cách: THPT Thăng Long

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Minh Đức (THPT Trần Phú) và Tạ Quốc Việt (THPT Thăng Long) cùng 6 bàn

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Mùa giải 2007

Nhà tài trợ: Công ty Viễn thông quân đội Viettel

Sân vận động: Thủy Lợi

Số đội tham dự: 40 đội

Vô địch: THPT HN Amsterdam

Giải Nhì: THPT Trần Quốc Tuấn

Giải Ba: THPT Việt Nam – Ba Lan

Giải Phong cách: THPT Chu Văn An

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Thành Trung (THPT HN Amsterdam, 11 bàn)

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Mùa giải 2008

Nhà tài trợ: Công ty TNHH Nishu Việt Nam

Sân vận động: Long Biên

Số đội tham dự: 43 đội

Vô địch: THPT Trần Quốc Tuấn

Giải Nhì: THPT Đống Đa

Giải Ba: THPT Trí Đức

Giải Phong cách: THPT Yên Hòa

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Lưu Danh Đạt (THPT Trần Quốc Tuấn, 6 bàn)

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Mùa giải 2009

Nhà tài trợ: Công ty TNHH Nishu Việt Nam

Sân vận động: Long Biên

Số đội tham dự: 40 đội

Vô địch: THPT Hoàng Văn Thụ

Giải Nhì: THPT Nguyễn Tất Thành

Giải Ba: THPT Phan Huy Chú

Giải Phong cách: THPT Chuyên ngữ

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Lê Hoàng Hà (THPT Việt Đức, 7 bàn)

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Mùa giải 2010

Nhà tài trợ: Công ty Nền móng Sông Đà Thăng Long

Sân vận động: Long Biên

Số đội tham dự: 48 đội

Vô địch: THPT Bán công Đống Đa

Giải Nhì: THPT Việt Nam – Ba Lan

Giải Ba: THPT Nguyễn Tất Thành

Giải Phong cách: THPT Hoàng Diệu

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Lê Anh Quân (THPT Bán công Đống Đa, 7 bàn)

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Mùa giải 2011

Nhà tài trợ: Công ty Megastar

Sân vận động: Tây Hồ

Số đội tham dự: 42 đội

Vô địch: THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Giải Nhì: THPT Trung Văn

Giải Ba: THPT Lê Quý Đôn

Giải Phong cách: THPT Hoàng Diệu

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Tuấn Anh (THPT Nguyễn Thị Minh Khai, 8 bàn)

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Mùa giải 2012

Nhà tài trợ: Công ty Nền móng Sông Đà – Thăng Long

Sân vận động: Tây Hồ

Số đội tham dự: 43 đội

Vô địch: THPT Lomonoxop

Giải Nhì: THPT Nguyễn Tất Thành

Giải Ba: THPT Trần Quốc Tuấn

Giải Phong cách: THPT Phạm Hồng Thái

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Tuấn Tú (THPT Lomonoxop, 6 bàn)

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Mùa giải 2013

Nhà tài trợ: Công ty Thông tin di động Mobifone

Sân vận động: Tây Hồ

Số đội tham dự: 47 đội

Vô địch: THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Giải Nhì: THPT Phùng Khắc Khoan

Giải Ba: THTP Cầu Giấy

Giải Phong cách: THPT HN Amsterdam

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Hoàng Duy Khánh (THPT Cầu Giấy, 7 bàn)

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Mùa giải 2014

Nhà tài trợ: Công ty Thông tin di động Mobifone

Sân vận động: Tây Hồ

Số đội tham dự: 47 đội

Vô địch: THPT Trần Quốc Tuấn

Giải Nhì: THPT Phan Huy Chú - Thạch Thất

Giải Ba: THTP Trí Đức

Giải Phong cách: THPT Phùng Khắc Khoan

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Chu Văn Tuấn (THPT Phùng Khắc Khoan, 7 bàn)

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Mùa giải 2015

Nhà tài trợ: Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát

Sân vận động: Tây Hồ

Số đội tham dự: 50 đội

Vô địch: THPT Trần Quốc Tuấn

Giải Nhì: THPT Phùng Khắc Khoan

Giải Ba: THPT Marie Curie

Giải Phong cách: THPT Nguyễn Tất Thành

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Vũ Xuân Đức (THPT Trần Quốc Tuấn, 9 bàn), Bạch Tuấn Anh (THPT Hermann Gmeiner, 9 bàn)

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Mùa giải 2016

Nhà tài trợ: Công ty Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam

Sân vận động: Tây Hồ

Số đội tham dự: 63 đội

Vô địch: THPT Trần Quốc Tuấn

Giải Nhì: THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Giải Ba: THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất)

Giải Phong cách: THPT Thạch Bàn

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Hồ Trọng Thế (THPT Nguyễn Thị Minh Khai, 10 bàn)

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Mùa giải 2017

Nhà tài trợ chính: Nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Sân vận động: Tây Hồ

Số đội tham dự: 86 đội

Vô địch: THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Giải Nhì: THPT Trần Quốc Tuấn

Giải Ba: THPT Ngô Thì Nhậm

Giải Phong cách: THPT Lê Văn Thiêm

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Hoàng Đức Hải (THPT Trần Quốc Tuấn, 10 bàn)

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Mùa giải 2018

Nhà tài trợ chính: Nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Sân vận động: Tây Hồ

Số đội tham dự: 91 đội

Vô địch: THPT Trương Định

Giải Nhì: THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất)

Giải Ba: THPT Lý Thánh Tông

Giải Phong cách: THPT Xuân Mai

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Phùng Khắc Khải (THPT Phùng Khắc Khoan, 12 bàn)

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Mùa giải 2019

Nhà tài trợ chính: Nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Sân vận động: Tây Hồ

Số đội tham dự: 103 đội

Vô địch: THPT Ngô Sỹ Liên (Chương Mỹ)

Giải Nhì: THPT Lê Văn Thiêm

Giải Ba: THPT Tân Lập

Giải Phong cách: THPT Phúc Lợi

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Lê Minh Huy (THPT Thăng Long, 16 bàn)

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Mùa giải 2020

Nhà tài trợ chính: Nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Sân vận động: Hoàng Mai

Số đội tham dự: 92 đội

Vô địch: THPT Hoàng Mai - Thanh Xuân

Giải Nhì: THPT Phúc Lợi

Giải Ba: THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất

Giải Phong cách: THPT Vân Tảo

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Vũ Hải Tiến (THPT Xuân Mai, 12 bàn)

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Mùa giải 2022

Nhà tài trợ chính: Nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Sân vận động: Hoàng Mai

Số đội tham dự: 82 đội

Vô địch: THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất)

Giải Nhì: THPT Thạch Thất

Giải Ba: THPT Nguyễn Trãi (Thường Tín)

Giải Phong cách: THPT Green City Academy

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Đặng Cao Phúc (THPT Phan Huy Chú,14 bàn)

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Mùa giải 2023

Nhà tài trợ chính: Nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Sân vận động: Tây Hồ

Số đội tham dự: 100 đội

Vô địch: THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất)

Giải Nhì: THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất)

Giải Ba: THPT Thạch Bàn

Giải Phong cách: THPT Nguyễn Quốc Trinh

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Đỗ Trường Thịnh (THPT Xa La, 9 bàn)

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Mùa giải 2024

Nhà tài trợ chính: Nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Sân vận động: Tây Hồ

Số đội tham dự: 110 đội

Vô địch: THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất)

Giải Nhì: THPT IVS (Thanh Oai)

Giải Ba: THPT Tây Hồ

Giải Phong cách: THPT Phúc Lợi

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Đức Tuấn (THPT Chúc Động, 8 bàn)

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Mùa giải 2025

Nhà tài trợ chính: Nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Sân vận động: Xuân Đỉnh

Số đội tham dự: 125 đội

Vô địch: THPT Xuân Mai

Giải Nhì: THPT Tây Hồ

Giải Ba: THPT Phạm Văn Đồng

Giải Phong cách: THPT Marie Curie - Mỹ Đình

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Hoàng Quân (THPT Tây Hồ, 9 bàn)