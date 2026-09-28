Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2026 lập kỷ lục số đội tham dự

ANTD.VN - Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active lập kỷ lục mới khi có tới 130 đội tham dự, vượt qua cột mốc cũ 125 đội của mùa giải năm ngoái.

Chiều 28-9-2026, Ban Tổ chức đã chính thức "khóa sổ" đăng ký tham dự Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active, với kỷ lục 130 đội tham dự.

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active lập kỷ lục mới về số đội tham dự với 130 đội

Cột mốc này nhiều hơn kỷ lục cũ của mùa giải năm ngoái 5 đội, cho thấy sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ, sức hấp dẫn ngày một lớn của giải với giới học sinh THPT Thủ đô.

Lễ bốc thăm chia bảng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active sẽ diễn ra vào chiều thứ Năm ngày 1-10-2026, tại trụ sở An ninh Thủ đô, số 82 phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Giải dự kiến thi đấu từ chiều thứ Tư (7-10) và chính thức khai mạc vào sáng 18-10-2026. Lễ khai mạc cũng như các trận đấu diễn ra trên SVĐ Trung tâm TDTT Tây Hồ (cũ), với tên gọi mới là Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao Xuân Đỉnh, Hà Nội.