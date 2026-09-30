Bốc thăm chia bảng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2026

ANTD.VN - 14h00 ngày 1-10-2026, tại trụ sở Báo An ninh Thủ đô, số 82 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam (TP Hà Nội), Ban Tổ chức Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng cho 130 đội bóng đến từ 130 trường THPT tham dự.

Mùa giải thứ 25 của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô đang tiến đến một cột mốc được chờ đợi. 130 đội bóng đã chính thức ghi danh, thiết lập kỷ lục mới về số lượng đội góp mặt trong lịch sử giải đấu.

Kỷ lục 125 đội tham dự của mùa giải năm ngoái đã bị phá ở mùa 2026 này, với 130 đội góp mặt

Buổi lễ bốc thăm diễn ra chiều 1-10 vì thế được đặc biệt quan tâm. Kết quả bốc thăm không chỉ xác định các bảng đấu mà còn mở ra những cuộc đối đầu hấp dẫn, trên hành trình tranh tài của 130 đội bóng hướng tới chiếc cúp vô địch.

Với 130 đội bóng hội tụ, lễ bốc thăm được kỳ vọng sẽ tạo nên những bảng đấu gay cấn, khó lường, mở màn cho một mùa giải giàu cảm xúc.



Đặc biệt, trong mùa kỷ niệm 25 năm, giải đấu sẽ lần đầu tiên xuất hiện ba danh hiệu mang tính biểu tượng của bóng đá: Quả bóng Vàng, Chiếc giày Vàng và Găng tay Vàng. Đây là điểm nhấn hoàn toàn mới trong cơ cấu giải thưởng mùa giải 2026, mở thêm những cuộc đua thú vị bên cạnh cuộc đua tới chức vô địch.

4 HLV xuất sắc nhất sẽ được trao Quả bóng Vàng; Thủ môn xuất sắc nhất nhận Găng tay Vàng; trong khi Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất sẽ giành Chiếc giày Vàng.

Ngoài ra, danh hiệu Chiếc giày Vàng còn được trao cho 7 cầu thủ trong Đội hình tiêu biểu, Cầu thủ lớp 10 xuất sắc nhất và Cầu thủ lớp 11 xuất sắc nhất.