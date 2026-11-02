Hạ đẹp Liverpool, Arsenal trở lại ngôi đầu Premier League

ANTD.VN - Đêm 1-11, Arsenal có chiến thắng tối thiểu nhưng vô cùng quan trọng ngay tại Anfield khi đánh bại Liverpool 1-0 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/27. Pha lập công duy nhất của Kai Havertz không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp thầy trò HLV Mikel Arteta trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

Cuộc đối đầu giữa Liverpool và Arsenal tại vòng 9 đã khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho đội khách. Không cần tạo ra quá nhiều cơ hội ăn bàn, Arsenal vẫn biết cách tận dụng sai lầm của đối thủ để định đoạt trận đấu.

Liverpool 0-1 Arsenal: Havertz ghi bàn, Pháo thủ chiếm ngôi đầu (Ảnh: Getty Images)

Bàn thắng duy nhất của Pháo thủ đến từ một tình huống sai sót của đội chủ nhà. Phút 16, thủ môn Alisson có đường chuyền lên thiếu chính xác, tạo điều kiện để Martin Odegaard áp sát và khiến đội chủ nhà mất quyền kiểm soát bóng. Arsenal lập tức chuyển trạng thái tấn công. Declan Rice thoát xuống bên cánh phải trước khi thực hiện đường căng ngang thuận lợi vào trong. Kai Havertz xuất hiện đúng thời điểm, đưa Pháo thủ vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn thua buộc Liverpool phải đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép, nhưng không thành công lần nào trong quãng thời gian còn lại. Trận đấu diễn ra căng thẳng khi trọng tài phải rút ra tới 8 thẻ vàng cho cầu thủ hai đội.

Với kết quả 1-0, Arsenal không chỉ chấm dứt hy vọng giành điểm của Liverpool mà còn hoàn thành mục tiêu trở lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh 2026/27 với 24 điểm, vượt qua Man City (21 điểm). Trong khi đó, Liverpool vẫn chỉ có 15 điểm sau 9 trận và đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng.