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Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active

Danh sách 130 đội tham dự Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2026

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Lê Vinh

ANTD.VN - Danh sách 130 đội tham dự Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.

1. THPT Ngô Quyền - Đông Anh

2. THPT Ngô Gia Tự - Hà Đông

3. THPT Phan Bội Châu

4. THPT Quốc Oai

5. THPT Ngôi sao Hà Nội - Hoàng Mai

6. THPT Đồng Quan

7. THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông

8. THPT Nguyễn Gia Thiều

9. THPT Trần Nhân Tông

10. THPT Phan Huy Chú - Thạch Thất

11. THPT Lê Văn Thiêm

12. THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất

13. THPT Marie Curie - Long Biên

14. THPT Đa Trí Tuệ

15. THPT Khoa học Giáo dục

16. THPT Việt Đức

17. THPT Einstein

18. THPT Quang Trung - Hà Đông

19. THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục

20. THPT Phú Xuyên A

21. THPT Phan Đình Phùng

22. THPT Thạch Bàn

23. THPT Alfred Nobel

24. THPT Nguyễn Văn Cừ

25. THPT Văn Lang

26. THPT Nguyễn Văn Huyên

27. THPT HN Amsterdam

28. THPT IVS Thanh Oai

29. THPT Hoàng Văn Thụ

30. THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy

31. THPT Hoàng Long

32. THPT Hoài Đức B

33. THPT Xa La

34. THPT Archimedes - Đông Anh

35. THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín

36. THPT Dewey Ocean Park

37. THPT Vinschool Ocean Park

38. THPT Hòa Bình - Phú Diễn

39. THPT Dewey Tây Hồ Tây

40. THPT Đại Mỗ

41. THPT Trí Đức

42. THPT Thanh Oai B

43. THPT Tân Lập

44. THPT Green City Academy

45. THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa

46. THPT FPT Tây Hà Nội

47. THPT Nhân Chính

48. THPT Đống Đa

49. THPT Dương Xá

50. THPT Văn Hiến

51. THPT MAY Academy

52. THPT Tạ Quang Bửu

53. THPT Thọ Xuân

54. THPT Quang Trung - Đống Đa

55. THPT Phùng Khắc Khoan - Kim Liên

56. THPT Vinschool Times City

57. THPT Cầu Giấy

58. THPT Trần Quốc Tuấn

59. THPT Chúc Động

60. THPT Olympia

61. THPT Nguyễn Huệ - Nghĩa Đô

62. THPT Lạc Long Quân

63. THPT Xuân Phương

64. THPT Đinh Tiên Hoàng

65. THPT Lương Văn Can

66. THPT Phúc Lợi

67. THPT Vân Tảo

68. THPT Phạm Văn Đồng

69. THPT Khương Hạ

70. THPT Phúc Thọ

71. THPT Nguyễn Du - Thanh Oai

72. THPT Xuân Đỉnh

73. THPT Everest

74. THPT Lương Thế Vinh

75. THPT Hoài Đức C

76. THPT Chuyên Nguyễn Huệ

77. THPT Kim Liên

78. THPT Chu Văn An

79. THPT Mỹ Đình

80. THPT Marie Curie - Mỹ Đình

81. THPT Đông Mỹ

82. THPT Nguyễn Tất Thành - Thanh Xuân

83. THPT Marie Curie - Hà Đông

84. THPT Nguyễn Tất Thành - Cầu Giấy

85. THPT Tây Hồ

86. THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng

87. THPT Minh Khai

88. THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai

89. THPT Thượng Cát

90. THPT Phan Huy Chú - Đống Đa

91. THPT Lomonoxop

92. THPT Tự Lập

93. THPT Hà Thành

94. THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

95. THPT Chuyên Đại học Sư phạm

96. THPT Nguyễn Siêu

97. THPT Lý Thường Kiệt - Việt Hưng

98. THPT HN Academy

99. THPT Hoàng Mai

100. THPT Hồ Tùng Mậu

101. THPT Vinschool The Harmony

102. THPT Đông Kinh

103. THPT Wellspring

104. THPT Yên Hòa

105. THPT Lê Quý Đôn - Mỹ Đình

106. THPT Bình Minh - Hoài Đức

107. THPT Hữu Nghị

108. THPT FPT

109. THPT Nguyễn Thị Minh Khai

110. THPT Việt Nam Ba Lan

111. THPT Đỗ Mười

112. THPT Lê Lợi - Hà Đông

113. THPT Trần Phú

114. THPT Bắc Lương Sơn

115. THPT Galileo

116. THPT Ngọc Hồi

117. THPT Vạn Xuân - Long Biên

118. THPT Khương Đình

119. THPT Hoàng Cầu

120. THPT Đan Phượng

121. THPT Phenikaa

122. THPT Việt Úc HN

123. THPT Huỳnh Thúc Kháng

124. THPT Lý Thái Tổ

125. THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn

126. THPT Chuyên Ngoại ngữ

127. THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên

128. THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân

129. THPT Nguyễn Quốc Trinh

130. THPT Việt Hoàng

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