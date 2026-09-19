Những nét mới về giải thưởng ở mùa giải bóng đá học sinh Hà Nội 2026

ANTD.VN - Trong năm kỷ niệm 25 năm tuổi, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 Cup Number 1 Active sẽ lần đầu tiên xuất hiện danh hiệu Quả bóng Vàng, Chiếc giày Vàng và Găng tay Vàng.

Điều lệ mùa giải 2026 quy định cơ cấu Khen thưởng như sau:

- Ban Tổ chức sẽ tặng giải thưởng gồm có: Cúp, cờ, Bằng chứng nhận, huy chương, tiền thưởng cho các đội, các cầu thủ đoạt giải:

- Đội vô địch: Cúp vô địch, cờ, Bằng chứng nhận, huy chương vàng, tiền thưởng: 20.000.000 đồng

- Đội đoạt giải Nhì: Cờ, Bằng chứng nhận, huy chương bạc, tiền thưởng: 16.000.000 đồng

- Đội đoạt giải Ba: Cờ, Bằng chứng nhận, huy chương đồng, tiền thưởng: 12.000.000 đồng

- Đội đoạt giải Phong cách: Cờ, Bằng chứng nhận, tiền thưởng: 8.000.000 đồng

- Tổ trọng tài xuất sắc nhất: Bằng chứng nhận và tiền thưởng: 2.000.000 đồng

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 Cup Number 1 Active xuất hiện nhiều giải thưởng mới ấn tượng



- 04 huấn luyện viên xuất sắc nhất: Được trao Quả bóng Vàng, Bằng chứng nhận và tiền thưởng: 1.000.000 đồng/HLV.

- Thủ môn xuất sắc nhất: Được trao Găng tay Vàng, Bằng chứng nhận và tiền thưởng: 1.000.000 đồng

- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Được trao Chiếc giày Vàng, Bằng chứng nhận và tiền thưởng: 1.000.000 đồng

- Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô tổ chức bình chọn Đội hình tiêu biểu ở các vị trí (07 cầu thủ) và có 07 Chiếc giày Vàng, Bằng chứng nhận cho 07 cầu thủ trong Đội hình tiêu biểu (mỗi cầu thủ 1.000.000 đồng).

- Cầu thủ lớp 10 xuất sắc nhất: Được trao Chiếc giày Vàng, Bằng chứng nhận và tiền thưởng: 1.000.000 đồng.

- Cầu thủ lớp 11 xuất sắc nhất: Được trao Chiếc giày Vàng, Bằng chứng nhận và tiền thưởng: 1.000.000 đồng.