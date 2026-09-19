Những nét mới về giải thưởng ở mùa giải bóng đá học sinh Hà Nội 2026

Điều lệ mùa giải 2026 quy định cơ cấu Khen thưởng như sau:
- Ban Tổ chức sẽ tặng giải thưởng gồm có: Cúp, cờ, Bằng chứng nhận, huy chương, tiền thưởng cho các đội, các cầu thủ đoạt giải:
- Đội vô địch: Cúp vô địch, cờ, Bằng chứng nhận, huy chương vàng, tiền thưởng: 20.000.000 đồng
- Đội đoạt giải Nhì: Cờ, Bằng chứng nhận, huy chương bạc, tiền thưởng: 16.000.000 đồng
- Đội đoạt giải Ba: Cờ, Bằng chứng nhận, huy chương đồng, tiền thưởng: 12.000.000 đồng
- Đội đoạt giải Phong cách: Cờ, Bằng chứng nhận, tiền thưởng: 8.000.000 đồng
- Tổ trọng tài xuất sắc nhất: Bằng chứng nhận và tiền thưởng: 2.000.000 đồng
- 04 huấn luyện viên xuất sắc nhất: Được trao Quả bóng Vàng, Bằng chứng nhận và tiền thưởng: 1.000.000 đồng/HLV.
- Thủ môn xuất sắc nhất: Được trao Găng tay Vàng, Bằng chứng nhận và tiền thưởng: 1.000.000 đồng
- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Được trao Chiếc giày Vàng, Bằng chứng nhận và tiền thưởng: 1.000.000 đồng
- Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô tổ chức bình chọn Đội hình tiêu biểu ở các vị trí (07 cầu thủ) và có 07 Chiếc giày Vàng, Bằng chứng nhận cho 07 cầu thủ trong Đội hình tiêu biểu (mỗi cầu thủ 1.000.000 đồng).
- Cầu thủ lớp 10 xuất sắc nhất: Được trao Chiếc giày Vàng, Bằng chứng nhận và tiền thưởng: 1.000.000 đồng.
- Cầu thủ lớp 11 xuất sắc nhất: Được trao Chiếc giày Vàng, Bằng chứng nhận và tiền thưởng: 1.000.000 đồng.