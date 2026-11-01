Kết quả loạt trận chiều 1-11

13h30
Sân 1, Bảng Z: THPT Lạc Long Quân 5-2 THPT Hà Nội Academy
Sân 2, Bảng W: THPT Chúc Động 1-1 THPT Vân Tảo
Sân 3, Bảng W: THPT FPT Tây Hà Nội 1-1 THPT Ng Tất Thành Thanh Xuân
Sân 4, Bảng AA: THPT Văn Hiến 1-0 THPT Quang Trung Hà Đông
Sân 5, Bảng D: THPT Đông Kinh 1-3 THPT Hoàng Mai
14h30
Sân 1, Bảng BB: THPT Tân Lập 1-0 THPT Đống Đa
Sân 2, Bảng BB: THPT Hà Nội Amsterdam 4-1 THPT Marie Curie Hà Đông
Sân 3, Bảng CC: THPT Chu Văn An 2-0 THPT Khương Đình
Sân 4, Bảng CC: THPT Quang Trung Đống Đa 1-1 THPT Green City Academy
Sân 5, Bảng A: THPT Vinschool Times City 2-4 THPT Nguyễn Trãi Thường Tín
15h30
Sân 1, Bảng A: THPT Quốc Oai 3-4 THPT Đại Mỗ
Sân 2, Bảng B: THPT Lê Văn Thiêm 5-0 THPT Einstein
Sân 3, Bảng B: THPT Nguyễn Trãi Ba Đình 0-3 THPT Xuân Phương
Sân 4, Bảng Đ: THPT Phạm Văn Đồng 1-2 THPT Huỳnh Thúc Kháng
Sân 5, Bảng C: THPT Xuân Đỉnh 0-0 THPT Khương Hạ