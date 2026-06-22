Đàm phán Mỹ - Iran tiếp tục xuyên đêm sau pha tạm ngưng ban ngày

ANTD.VN - Rạng sáng 22-6, một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ cho biết phái đoàn của Iran hiện vẫn đang có mặt tại địa điểm tổ chức đàm phán tại Thụy Sĩ để thảo luận với phía Washington về việc chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông và tiến trình đàm phán dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra xuyên đêm (giờ Thụy Sĩ).

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đứng cạnh Jared Kushner, khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi bắt tay với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, tại cuộc gặp 4 bên giữa Mỹ, Iran, Pakistan và Qatar ở Lucerne ngày 21-62026

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh trước đó, phái đoàn Iran đã tạm dừng đàm phán nhằm phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tiếp tục tấn công Iran liên quan tới sự ủng hộ của Tehran đối với lực lượng Hezbollah.

Chỉ vài giờ sau khi tuyên bố ngừng để phản đối lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump, phái đoàn Iran đã quay lại bàn đàm phán.

Theo quan chức cấp cao Mỹ, hai bên đang thảo luận xuyên đêm để làm rõ thông điệp gây nhầm lẫn về eo biển Hormuz và xây dựng cơ chế giữ tuyến hàng hải chiến lược mở cửa.

AFP dẫn lời một nhà ngoại giao cấp cao Mỹ rạng sáng 22-6 cho biết phái đoàn Iran hiện vẫn có mặt tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock, hồ Lucerne, để tiếp tục thảo luận với Washington về chấm dứt chiến sự Trung Đông.

Trước đó, IRNA đưa tin phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu đã rời phòng đàm phán ngay sau khi ông Trump đăng trên X rằng Iran phải yêu cầu Hezbollah ngừng gây rối. Nếu không, Mỹ sẽ đánh Iran rất mạnh lần nữa.

Quan chức Mỹ tiết lộ trọng tâm đàm phán xuyên đêm là hai vấn đề. Thứ nhất là làm rõ các tuyên về eo biển Hormuz từ Tehran.

Ngày 18-6, Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz vì Mỹ vi phạm cam kết chấm dứt chiến sự. Nhưng Mỹ bác bỏ, khẳng định 55 tàu chở 17 triệu thùng dầu vẫn qua lại bình thường và "Iran không kiểm soát eo biển".

Thứ hai là xây dựng kênh liên lạc trực tiếp để tránh leo thang, đảm bảo tuyến hàng hải chiến lược này tiếp tục mở cửa hoàn toàn. Hormuz là tuyến dầu quan trọng nhất thế giới, 20% dầu toàn cầu đi qua đây.

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