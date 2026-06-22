Vì sao Phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha bị cấm xuất cảnh?

ANTD.VN - Một thẩm phán Tây Ban Nha ngày 20-6 đã ra lệnh yêu cầu bà Begona Gomez, Phu nhân Thủ tướng Pedro Sanchez, phải hầu tòa vì các cáo buộc tham nhũng và bị cấm rời khỏi đất nước.

Bà Gomez phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng nó mang động cơ chính trị

Thẩm phán điều tra Juan Carlos Peinado đã yêu cầu bà Begona Gomez, 55 tuổi, nộp lại hộ chiếu, cấm xuất cảnh và phải trình diện tòa 2 lần mỗi tháng cho đến khi có phán quyết.

Tòa cũng yêu cầu gửi hướng dẫn đến tất cả các trạm biên giới và sân bay dân sự, quân sự để đảm bảo bà Gomez tuân thủ lệnh cấm.

Ông Peinado cho rằng có nguy cơ bà Gomez bỏ trốn trong khi chờ xét xử. Ngày xét xử hiện chưa được ấn định.

Bà Gomez bị điều tra từ tháng 4-2024 về nghi vấn lợi dụng vị trí Phu nhân Thủ tướng để đảm bảo các hợp đồng công việc.

Trước đó, thẩm phán Juan Carlos Peinado đã cáo buộc bà Gomez về tội tham ô, lợi dụng chức quyền, tham nhũng trong kinh doanh và lạm dụng công quỹ.

Bà Gomez cũng bị cáo buộc đã lợi dụng cuộc hôn nhân của mình để thăng tiến sự nghiệp tại một trường đại học ở Madrid.

Cả bà Gomez và Thủ tướng Sanchez đều phủ nhận mọi cáo buộc. Ông Sanchez nói rằng vụ án này mang động cơ chính trị và là một "trò hề lố bịch".

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và Phu nhân Begona Gomez tham dự một sự kiện tại Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc tháng 4-2026

Nguồn tin thân cận với bà Gomez nói rằng bà sẽ kháng cáo các điều kiện do thẩm phán áp đặt, bao gồm việc thu hồi hộ chiếu.

Vụ án bắt đầu từ đơn tố cáo của nhóm Manos Limpias (Bàn tay sạch), một tổ chức có liên hệ với phe bảo thủ và cực hữu.

Đảng Xã hội đã đăng trên mạng xã hội X: "Bà Begona Gomez đã bị gây sức ép về tư pháp và chính trị trong 2 năm. Diễn biến hôm nay là một bước nữa trong quá trình đó".

Thủ tướng Pedro Sanchez không bị nêu tên trong vụ án này. Ông đã bác bỏ cáo buộc nhắm vào vợ là nỗ lực của cánh hữu nhằm làm suy yếu chính phủ của ông và nói các vụ án là một phần của chiến dịch nhằm lật đổ ông khỏi vị trí lãnh đạo.

Vụ án của bà Gomez là một trong số các cuộc điều tra tham nhũng đang hoặc đã ra tòa, gây sức ép lên Thủ tướng Sanchez.

Các đồng minh thân cận khác của đảng Xã hội cũng đang bị điều tra, gồm cựu Bộ trưởng Giao thông Jose Luis Abalos với cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến hợp đồng công trình công cộng, dầu khí và mua khẩu trang trong đại dịch. Tất cả đều phủ nhận cáo buộc.

Anh trai của ông Sanchez, ông David Sanchez, dự kiến cũng sẽ ra tòa vào tháng tới với cáo buộc lạm dụng quyền lực trong việc bổ nhiệm ông vào một vị trí cách đây 9 năm.