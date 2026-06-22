Nổ lớn rung chuyển trung tâm khí đốt của Qatar

ANTD.VN - Tối 21-6, một vụ nổ gây hỏa hoạn lớn đã làm rung chuyển Khu công nghiệp Ras Laffan, trung tâm khí đốt quan trọng bậc nhất thế giới của Qatar -quốc gia đang đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ - Iran.

Hình ảnh vụ nổ tại Khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar

Giới chức Qatar khẳng định đây là "trục trặc kỹ thuật" khi khởi động cơ sở, không phải tấn công.

Theo Bộ Nội vụ Qatar, vụ nổ xảy ra bên trong nhà máy ở Ras Laffan do sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành. Các đội cứu hộ dân sự được triển khai ngay và không có mối đe dọa nào với an toàn công cộng.

Thông tin ban đầu cho biết một số người bị thương, tuy nhiên không phát hiện rò rỉ nguy hiểm.

QatarEnergy xác nhận vụ nổ xảy ra trong lúc khởi động hoạt động tại cơ sở cung cấp khí đốt nội địa Barzan. Hỏa hoạn sau đó đã được khống chế.

Video lan truyền trên mạng cho thấy quả cầu lửa khổng lồ chiếu sáng bầu trời đêm và cột khói đen bốc cao từ hướng khu công nghiệp.

Ras Laffan nằm phía bắc Doha, là một trong những trung tâm chế biến khí đốt quan trọng nhất toàn cầu. Khu phức hợp này đóng vai trò then chốt trong ngành khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Qatar - nước xuất khẩu LNG hàng đầu thế giới.

Khu này từng nằm trong danh sách cơ sở "liên kết với Mỹ" bị Tehran tấn công trước đó trong cuộc chiến để trả đũa Israel tấn công mỏ khí South Pars của Iran.

Vụ việc xảy ra đúng lúc các quan chức Mỹ và Iran đang đàm tại Thụy Sĩ về Bản ghi nhớ chấm dứt xung đột, mở lại eo biển Hormuz. Qatar và Pakistan đang đóng vai trò trung gian hòa giải.

Qatar đã là trung gian chính suốt khủng hoảng Iran. Vụ nổ tại Ras Laffan làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng đúng lúc Hormuz và nguồn cung khí đốt là trọng tâm đàm phán.