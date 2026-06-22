Một phụ nữ tử vong trong vụ đâm dao tại miền Nam nước Nga

ANTD.VN - Theo các nhà điều tra, một phụ nữ đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong vụ tấn công bằng dao ở thành phố Krasnodar, miền Nam nước Nga.

Nghi phạm đâm dao đang bị các nhà điều tra thẩm vấn

Vụ việc xảy ra tại trung tâm mua sắm West Mall trên đường Zapadny Obkhod vào ngày 20-6. Một nghi phạm 19 tuổi đã bị bắt giữ tại hiện trường.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết: “Một phụ nữ 41 tuổi đã tử vong do vết thương, trong khi một số người khác bị thương do dao đâm”.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Nga Irina Volk nói rằng, cảnh sát nhận được thông báo từ các nhân chứng vào khoảng 14h (giờ địa phương) rằng một thanh niên có hành vi hung hăng và tấn công người dân bên trong khu phức hợp. Có 5 người được cho là bị thương, trong đó có 1 nhân viên bảo vệ.

Một thiết bị pháo hoa đã được ném vào khu vực có trung tâm giải trí dành cho trẻ em, kích hoạt chuông báo cháy.

Ủy ban Điều tra cho biết đã mở cuộc điều tra hình sự với cáo buộc giết người và cố ý giết người đối với 2 đối tượng trở lên. Cơ quan này cũng công bố đoạn video cho thấy nghi phạm đang bị thẩm vấn và thú nhận, nói rằng: “Vâng, tôi thừa nhận. Tôi hối hận”.

Trong video, nghi phạm nói rằng không ai hứa hẹn cho anh ta phần thưởng nào cho vụ tấn công, nhưng anh ta muốn tự sát. Hiện động cơ gây án của nghi phạm đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.