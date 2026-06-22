Syria phủ nhận việc muốn can thiệp quân sự vào Lebanon chống Hezbollah

ANTD.VN - Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa ngày 21-6 phủ nhận việc nước này tìm cách can thiệp quân sự vào Lebanon, nơi Israel và Hezbollah đang giao tranh, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần ám chỉ Damascus có thể tham gia.

“Chúng tôi đang tìm kiếm các kênh kinh tế giữa Lebanon và Syria, chứ không phải kênh quân sự”, ông Sharaa nói trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trên kênh truyền hình Al Mashhad.

Hôm 21-6, Tổng thống Trump nói với hãng Fox News rằng ông “thất vọng vì Israel không thể đánh bại Hezbollah”, và cho biết thêm về cuộc chiến chống lại nhóm vũ trang này: “Tôi sắp giao nó cho Syria”.

Hezbollah đã kéo Lebanon vào cuộc chiến ở Trung Đông hôm 2-3 khi bắn rocket vào Israel để trả thù việc Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, bị hạ sát trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vài ngày trước đó. Israel đã đáp trả bằng các cuộc không kích và tiến hành chiến dịch trên bộ.

Một thỏa thuận giữa Iran và Mỹ được ký kết mới đây về việc chấm dứt xung đột khu vực bao gồm cả Lebanon, nơi giao tranh đã tạm ngừng kể từ tối 20-6.

Tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp tuần qua, Tổng thống Trump cũng nói rằng “nếu Israel không thể làm được việc (chống lại Hezbollah) mà không giết hại tất cả những người khác, thì ông ấy (Sharaa) sẽ làm việc đó. Syria sẽ làm việc đó”.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa

Trong cuộc phỏng vấn hôm 21-6, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa cho biết “chúng tôi đã đề xuất với Mỹ rằng chiến tranh phải chấm dứt”, và nói thêm rằng “phải có nhiều giải pháp khác nhau, bao gồm kinh tế, chính trị và xã hội, cũng như việc thiết lập lại quan hệ và huyết mạch kinh tế quan trọng giữa Syria và Lebanon”.

Hezbollah đã chiến đấu cùng với nhà lãnh đạo lâu năm của Syria, Bashar al-Assad, trong cuộc nội chiến ở nước này. Điều đó khiến ông Sharaa và chính quyền mới, những người đã lật đổ ông al-Assad vào năm 2024, vô cùng thù địch với nhóm vũ trang này.

Syria từng can thiệp quân sự vào cuộc nội chiến ở nước láng giềng Lebanon năm 1975-1990, và chỉ rút quân vào năm 2005, khiến bất kỳ sự can thiệp quân sự mới nào cũng trở nên đầy rủi ro.

“Syria rất quan ngại về tình hình nội bộ của Lebanon vì an ninh và ổn định ở Lebanon là một phần của an ninh và ổn định của Syria”, ông al-Sharaa nói. Trả lời câu hỏi về việc liệu Syria có đàm phán với Hezbollah hay không, ông Sharaa nói rằng “nếu điều này phục vụ lợi ích của Lebanon và bảo vệ lợi ích của Syria, tại sao không?”.