Tập huấn phòng cháy cứu nạn cho cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy, UBND phường Tây Tựu

ANTD.VN - Ngày 12/10/2026, Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 17 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an Hà Nội phối hợp với UBND phường Tây Tựu tổ chức nhiều hội nghị tập huấn công tác PCCC&CNCH cho cán bộ, nhân viên, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy, UBND phường và chủ cơ sở, người làm việc tại các cơ sở thuộc UBND phường quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn.

Cảnh sát hướng dẫn học viên sử dụng phương tiện PCCC dập lửa an toàn, hiệu quả

Nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố cháy, nổ và thiệt hại do cháy gây ra, Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 17 đã tổ chức chuỗi hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, nhân viên, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy, UBND phường; cùng các chủ cơ sở và người lao động tại các cơ sở thuộc diện UBND phường quản lý nhà nước về PCCC.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được cán bộ Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 17 truyền đạt nhiều nội dung cốt lõi và thiết thực như: Đánh giá thực trạng: phân tích vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC trong tình hình hiện nay, đặc biệt là tại các địa bàn đang phát triển nhanh như phường Tây Tựu.

Phổ biến pháp luật: cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới nhất của Nhà nước về trách nhiệm PCCC đối với cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân; Kiến thức và biện pháp phòng ngừa: trang bị kiến thức cơ bản về an toàn sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; hướng dẫn các biện pháp chủ động phòng cháy tại công sở và hộ kinh doanh; Kỹ năng sinh tồn: tuyên truyền chi tiết về các bước xử lý nhanh khi có cháy nổ xảy ra và các kỹ năng thoát nạn an toàn trong đám cháy.

Song song với phần lý thuyết sinh động trên màn hình LED, các học viên cũng được hướng dẫn trực quan, thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình bột, bình khí CO2 để dập tắt đám cháy mới phát sinh.

Giới thiệu cách sử dụng phương tiện PCCC

Qua đó, tiếp tục phát huy phương châm “4 tại chỗ”, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra; xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn.

Hội nghị tập huấn lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC của chính quyền địa phương. Đồng thời, đây là dịp để mỗi cán bộ, chủ cơ sở và người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành các quy định pháp luật, chủ động trang bị kỹ năng để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho bản thân, cơ quan và cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn phường Tây Tựu.

Trong thời gian tới, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 17 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục phối hợp với UBND, Công an phường Tây Tựu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, trải nghiệm thực tế, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn.