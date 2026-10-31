Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên

ANTD.VN -Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh, thiếu niên, Công an phường Xuân Phương (Hà Nội) đã tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn dân cư và các trường học.

Đặc biệt, đơn vị chú trọng tuyên truyền, gặp gỡ, giáo dục trực tiếp đối với những thanh, thiếu niên có biểu hiện chưa ngoan, qua đó giúp các em nhận diện nguy cơ, hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức tự giác rèn luyện và chủ động phòng tránh các hành vi vi phạm.

Công an phường Xuân Phương tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh tại các trường học trên địa bàn

Từ ngày 20/10/2026 đến ngày 30/10/2026, Công an phường Xuân Phương đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục trực tiếp 12 lượt trên địa bàn. Nội dung tập trung phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm; phân tích những phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng xấu thường sử dụng để lôi kéo, kích động thanh, thiếu niên tham gia các hành vi vi phạm như trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, sử dụng trái phép chất ma túy, tụ tập điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Điểm trọng tâm trong hoạt động tuyên truyền là việc cán bộ Công an phường trực tiếp trao đổi, phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm, hậu quả và trách nhiệm pháp lý đối với từng hành vi vi phạm. Qua đó, giúp thanh, thiếu niên nhận thức rõ những hệ lụy có thể xảy ra đối với bản thân, gia đình và xã hội; hiểu rằng những hành vi bồng bột, thiếu kiểm soát hoặc bị lôi kéo, kích động đều có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của chính mình. Cùng với đó, lực lượng Công an định hướng các em xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực học tập, lao động, tham gia các hoạt động xã hội, chủ động tìm hiểu và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật.

Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục trực tiếp, Công an phường Xuân Phương không chỉ tập trung cảnh báo, ngăn ngừa các hành vi vi phạm mà còn hướng tới nâng cao ý thức tự phòng ngừa, tinh thần trách nhiệm và thái độ sống thượng tôn pháp luật trong mỗi thanh, thiếu niên. Đây là giải pháp quan trọng nhằm chuyển biến nhận thức thành hành động, giúp các em biết tự điều chỉnh hành vi, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng, không để những tác động tiêu cực bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành.

Với phương châm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, Công an phường Xuân Phương tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh; đồng thời hướng tới hình thành thế hệ thanh, thiếu niên có nhận thức đúng đắn, lối sống tích cực, ý thức tự giác chấp hành pháp luật và trách nhiệm đối với cộng đồng.