Góp phần xây dựng ý thức sống tích cực, chuẩn bị hành trang tốt để tái hòa nhập cộng đồng

ANTD.VN -Hòa chung không khí phấn khởi hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), Trại tạm giam số 2 – Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao dành cho phạm nhân với các nội dung cầu lông và bóng bàn.

Hoạt động được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích; nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, đồng thời động viên phạm nhân tích cực cải tạo, chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ sở giam giữ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục và cảm hóa phạm nhân.

Trước giờ khai mạc ngày hội thể thao

Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, các vận động viên đã thi đấu nhiệt tình, nghiêm túc, cống hiến nhiều trận đấu sôi nổi, hấp dẫn. Thông qua các hoạt động, phạm nhân có thêm cơ hội giao lưu, rèn luyện thể chất, nâng cao ý thức tập thể và tinh thần trách nhiệm.

Hoạt động thiết thực, ý nghĩa và mang tính nhân văn cao

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo đơn vị, Thượng tá Nguyễn Xuân Nam – Phó Giám thị Trại tạm giam số 2 đã trao giải thưởng cho 21 phạm nhân thuộc các đội thi đạt thành tích. Những phần thưởng tuy có giá trị vật chất không lớn nhưng là sự ghi nhận, động viên tinh thần đối với những phạm nhân đã tích cực tham gia, thi đấu hết mình và có thành tích trong hoạt động.

Trao giải cho các phạm nhân đạt thành tích thi đấu

Qua đó, góp phần khích lệ phạm nhân tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thi đua cải tạo tiến bộ, chấp hành nghiêm pháp luật, nội quy cơ sở giam giữ, xây dựng ý thức sống tích cực và chuẩn bị hành trang tốt để tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt.

Hoạt động thể dục, thể thao nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần giáo dục đi đôi với cảm hóa, quản lý gắn với nhân văn, góp phần xây dựng môi trường giam giữ an toàn, kỷ cương, lành mạnh.

Mỗi trận đấu là một cơ hội rèn luyện – mỗi phần thưởng là một sự động viên – mỗi bước tiến bộ là một hy vọng về ngày trở lại với cộng đồng.

Lãnh đạo Trại tạm giam số 2 cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo động lực để phạm nhân tích cực cải tạo, hướng thiện và sớm trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội.