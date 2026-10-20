An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Pháp luật

Tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan đến ma túy

0 bình luận
K.H

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội vừa tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 16/10/2026, Công an xã Đại Xuyên, thành phố Hà Nội tiếp nhận hồ sơ, đối tượng Trịnh Văn Hưng (SN 1988, trú tại thôn Thần Quy, xã Đại Xuyên) do Công an xã Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La bàn giao liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình xác minh, lực lượng Công an đã làm rõ những người liên quan, thu giữ ma túy và dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

collage-maker.png
Ba đối tượng Kiều Phi Hùng, Trương Văn Quý, Trịnh Văn Hưng

Quá trình làm việc, Trịnh Văn Hưng khai nhận: ngày 12/10/2026, Hưng nhờ Trương Văn Quý (SN 1988, trú tại tổ dân phố Yên Bắc, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) mua hộ ma túy “ngựa” với số tiền 2 triệu đồng.

Quý cung cấp số tài khoản ngân hàng của Kiều Phi Hùng và nhận lời mua ma túy cho Hưng. Sau đó, Hưng, Quý và Hùng cùng sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà Quý. Hưng mang 12 viên ma túy về nhà, tiếp tục sử dụng 10 viên trong ngày 13/10/2026.

Ngày 14/10/2026, Hưng đến khu vực phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La và bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện dương tính với ma túy Methamphetamine.

Từ lời khai của Hưng, Công an xã Đại Xuyên triệu tập Quý để làm rõ vụ việc. Quá trình điều tra xác định Kiều Phi Hùng (SN 2001, trú tại thôn Cổ Chế, xã Đại Xuyên, Hà Nội) là người bán ma túy cho Hưng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Trương Văn Quý để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy theo Điều 251 và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 255 Bộ luật Hình sự; Trịnh Văn Hưng về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy theo Điều 249 và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 255 Bộ luật Hình sự; Kiều Phi Hùng về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy theo Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Tin liên quan

Từ khóa:

#ma túy

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng