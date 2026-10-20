“Tiết học Gen Z” mùa 2 của CATP Hà Nội vào sáng mai 21-10: Chuyến xe lăn bánh lúc rạng sáng và bí ẩn cuộc gọi lúc 0h17 phút

Tấm “Vé thông hành” đặc biệt
Còn nhớ vào cuối tháng 4/2026, chương trình “Tiết học Gen Z” mùa đầu tiên do Công an thành phố Hà Nội tổ chức đã tạo nên một dấu ấn truyền thông mạnh mẽ khi thu hút hơn 1,3 triệu học sinh tại 100% các trường THCS, THPT trên toàn địa bàn thành phố tham gia và xác lập kỷ lục 4 triệu lượt xem trực tuyến.
Thành công ấy bắt nguồn từ tầm nhìn và sự chỉ đạo trực tiếp, xuyên suốt của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Phát biểu định hướng ngay từ mùa đầu tiên, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã nhấn mạnh rằng trước những cạm bẫy ngày càng tinh vi từ không gian mạng đến ma túy núp bóng, thuốc lá điện tử, lực lượng Công an Thủ đô không chỉ làm nhiệm vụ thực thi pháp luật mà phải là người bạn đồng hành, chủ động xây dựng “lá chắn thép” và thế trận an ninh học đường vững chắc để bảo vệ thế hệ trẻ.
Người đứng đầu Công an Thủ đô yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải dứt khoát thoát khỏi những trang giấy khô khan để trở thành kỹ năng sống, giúp học sinh hiểu rằng pháp luật chính là hành lang bảo vệ tương lai của các em; đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng phải tiếp tục duy trì, đổi mới và nhân rộng mô hình “Tiết học Gen Z” với những chủ đề chuyên sâu, trực diện và sát thực tế hơn nữa nhằm xây dựng môi trường “Trường học không ma túy”.
Hiện thực hóa chỉ đạo đó của đồng chí Giám đốc Công an thành phố, từ 7h30 đến 9h30 thứ Tư, ngày 21/10/2026, Công an thành phố Hà Nội – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy thành phố Hà Nội chính thức đưa “Tiết học Gen Z” trở lại với mùa 2 mang chủ đề: “Chuyến xe: Hành trình của những lựa chọn”
Điều khiến dư luận, các thầy cô giáo và học sinh Thủ đô đặc biệt tò mò những ngày qua chính là tấm “Vé thông hành” mang sắc tím của chương trình
Từ không gian đặc biệt này, chương trình sẽ kết nối trực tiếp với hàng nghìn học sinh tại 3 điểm cầu trường học gồm: Trường THPT Đa Phúc (xã Sóc Sơn, Hà Nội), Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Ba Đình, Hà Nội) và Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (phường Yên Hòa, Hà Nội), đồng thời phát sóng trực tuyến tới màn hình các lớp học trên toàn thành phố.
Điều gì đang chờ đợi những học sinh và các bậc làm cha, làm mẹ khi bước xuống xe sau hành trình dài gần hai tiếng đồng hồ để bước qua cánh cổng sắt của Cơ sở cai nghiện ma túy số 1
Những lát cắt nhói lòng...
Trước giờ G, một số khuôn hình tư liệu ngắn ngủi được ghi lại từ bên trong Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (xã Yên Bài, Hà Nội) đã hé lộ phần nào lý do vì sao Ban Tổ chức quyết định chọn nơi đây làm điểm khởi đầu cho “Hành trình của những lựa chọn”
Ẩn sau những dãy tường cao căng dây thép gai và những khung cửa sổ song sắt là những phận đời mà nếu không trực tiếp lắng nghe, nhiều người sẽ nghĩ rằng ma túy là một thứ gì đó rất xa xôi với con em mình
Nỗi đau nào từ gia cảnh khốn khó, từ sự đổ vỡ của cha mẹ và những tổn thương của nạn bạo lực học đường đã đẩy một đứa trẻ 15 tuổi rời bỏ trường lớp để rồi trượt dài chỉ sau “một buổi chơi” cùng bạn bè
Câu chuyện của cô bé 15 tuổi ấy không phải là nỗi xót xa duy nhất sẽ được kể trong sáng mai
Tại sao một người trẻ có đầy đủ tri thức và tương lai rộng mở như vậy lại có thể đánh mất tất cả, rơi vào trạng thái mất kiểm soát để rồi làm tổn thương chính người vợ hết mực yêu thương mình chỉ vì hai chữ “ham vui”
Đặc biệt, những thước phim ghi lại tại Khu thăm gặp Phân khu 2 của Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 hứa hẹn sẽ lấy đi nhiều nước mắt của người xem
Toàn bộ câu chuyện đầy đủ của những nhân vật ấy, cùng cuộc đối thoại trực diện ngay trên sân khấu giữa các em học sinh với những học viên trẻ đang cai nghiện xoay quanh câu hỏi: “Nếu có một cỗ máy thời gian đưa bạn trở lại đúng ngày đầu tiên ấy, bạn sẽ nói gì với chính mình?” sẽ chỉ được mở ra khi chương trình chính thức lên sóng vào sáng mai.
Bí ẩn "Cuộc gọi lúc 0h17"
Không chỉ chạm đến cảm xúc bằng những nhân vật có thật, một trong những nội dung được Ban Tổ chức đầu tư công phu và giữ kín đến phút chót tại “Tiết học Gen Z” mùa 2 là hoạt cảnh thực cảnh tương tác mang tên “Cuộc gọi lúc 0h17’”
Tại sao lại là 0 giờ 17 phút đêm
Chuyện gì sẽ xảy ra chỉ ít phút sau câu nói “Một lần thôi” ấy
Và ở phía bên kia cuộc gọi lúc 0 giờ 17 phút đêm, trong căn phòng khách sáng đèn chờ con, cuộc đối thoại căng thẳng giữa người cha và người mẹ sẽ buộc tất cả các bậc phụ huynh theo dõi chương trình phải giật mình tự vấn
Phải chăng suốt bấy lâu nay, những câu hỏi quen thuộc mỗi ngày như “Hôm nay học mấy tiết?”, “Ăn cơm chưa?”, “Mấy giờ con về?” đã vô tình thay thế cho sự lắng nghe thực sự
Kịch tính của hoạt cảnh sẽ được đẩy lên đỉnh điểm khi ngay giữa vài giây hoảng loạn quyết định số phận của người bạn thân, nhân vật nam sinh 18 tuổi bất ngờ phải đối diện với một phiên bản khác của chính mình ở tuổi 25 – một con người bước ra từ những cơn ảo giác kinh hoàng của ma túy tổng hợp và đang phải học cách “tập sống lại” từng ngày trong cơ sở cai nghiện
Liệu ở hồi chuông điện thoại reo vang lần thứ ba lúc nửa đêm, người trẻ ấy sẽ chọn bỏ chạy để che giấu sai lầm, hay đủ dũng cảm nhấc máy nói ra sự thật để cứu lấy mạng sống của bạn mình trước khi quá muộn
Bên cạnh những trải nghiệm thực cảnh giàu tính nhân văn, trong chương trình sáng mai, đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an thành phố Hà Nội cũng sẽ trực tiếp công bố và hướng dẫn học sinh Thủ đô cách sử dụng một “lá chắn công nghệ” đặc biệt ngay trên điện thoại thông minh – một tính năng khẩn cấp cho phép gửi định vị GPS tức thì về Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố, đồng thời tự động chuyển màn hình điện thoại sang trạng thái tắt đen hoàn toàn để bí mật ghi âm, ghi hình làm bằng chứng bảo vệ an toàn tính mạng khi bị kẻ xấu đe dọa, lôi kéo.
Cùng với đó là sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ, gương mặt truyền hình quen thuộc và một nghi thức tương tác số bất ngờ vào phút cuối nhằm kết nối hàng nghìn thông điệp của học sinh toàn thành phố.
Một quyết định sai lầm có thể chỉ bắt đầu từ vài giây tò mò, nhưng hậu quả có thể kéo dài cả thanh xuân
Tất cả sẽ có trong chương trình truyền hình trực tiếp và livestream “Tiết học Gen Z mùa 2 – Chuyến xe: Hành trình của những lựa chọn”, diễn ra vào lúc 7h30 sáng mai, thứ Tư ngày 21/10/2026 trên Fanpage Công an thành phố Hà Nội, các nền tảng số và hệ thống điểm cầu trường học trên toàn Thủ đô