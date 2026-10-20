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Pháp luật

Bắt đối tượng truy nã về tội tàng trữ ma tuý

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Linh Nhi

ANTD.VN - Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Hoàng Quốc Luân đang bị truy nã về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

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Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám bắt đối tượng truy nã Hoàng Quốc Luân

Khoảng 21h30 ngày 15-10-2026, tại khu vực Hồ Ba Mẫu, trước số 294 phố Ô Đồng Lầm, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội, Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã bắt giữ Hoàng Quốc Luân (SN 1980; trú tại phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội) theo Quyết định truy nã số 64050/QĐTN-CSMT ngày 12/10/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Hoàng Quốc Luân bị truy nã về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo khoản 2, Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám đang hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý– Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

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#Truy nã

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