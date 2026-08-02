Lò nướng đa năng, khăn lau điều trị bệnh trĩ… có khả năng mất an toàn với người dùng

Khăn lau trị trĩ Medicated Hemorrhoidal Wipes CVS Health thuộc diện thu hồi tại Hoa Kỳ

Lò nướng đa năng Panasonic – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông báo của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC), khoảng 13.664 lò nướng bánh mì điện Panasonic (Model NB-G200) đang bị thu hồi tại Hoa Kỳ và Canada do tiềm ẩn nguy cơ điện giật và cháy.

Theo cảnh báo, lớp cách điện của dây nguồn không được bảo vệ đầy đủ do ống bọc sợi thủy tinh không che phủ hoàn toàn, làm tăng nguy cơ điện giật và cháy trong quá trình sử dụng.

Thông tin từ doanh nghiệp cho biết, đã ghi nhận 04 trường hợp cầu dao hoặc ổ cắm điện bị ngắt và 01 trường hợp sản phẩm ngừng hoạt động; tuy nhiên, chưa ghi nhận trường hợp cháy hoặc gây thương tích liên quan đến sản phẩm.

Các sản phẩm thuộc diện thu hồi được bán trên các trang thương mại điện tử như Amazon.com, Costco.com, Panasonic.com và một số kênh bán hàng trực tuyến khác tại Hoa Kỳ và Canada trong thời gian từ tháng 10/2024 đến tháng 4/2026.

Khăn lau điều trị bệnh trĩ Medicated Hemorrhoidal Wipes CVS Health – Xuất xứ: Hoa Kỳ

Theo thông báo của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC), khoảng 75.315 sản phẩm khăn lau điều trị bệnh trĩ CVS Health đang bị thu hồi do tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc đối với trẻ nhỏ.

Nguyên nhân là do sản phẩm có chứa lidocaine - hoạt chất thuộc diện phải được đóng gói trong bao bì chống trẻ em mở theo quy định. Tuy nhiên, bao bì của sản phẩm không đáp ứng yêu cầu này, làm tăng nguy cơ trẻ nhỏ tiếp cận và nuốt phải thành phần của khăn ướt, có thể dẫn đến ngộ độc, gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Sản phẩm không đáp ứng các yêu cầu của Đạo luật về Bao bì phòng ngừa ngộ độc (Poison Prevention Packaging Act).

Các sản phẩm thuộc diện thu hồi được bán tại hệ thống cửa hàng CVS Pharmacy và trên trang thương mại điện tử www.cvs.com tại Hoa Kỳ trong thời gian từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2026. Để bảo đảm an toàn, CPSC khuyến cáo người tiêu dùng tại đây cất giữ ngay sản phẩm ngoài tầm nhìn và tầm với của trẻ em, đồng thời liên hệ với CVS để được hoàn tiền đầy đủ.

Ghế bậc thang gấp cho trẻ nhỏ Boon PIVOT – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông báo của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC), khoảng 16.908 ghế bậc thang gấp cho trẻ nhỏ Boon PIVOT tại Hoa Kỳ và khoảng 2.033 sản phẩm tại Canada đang bị thu hồi do tiềm ẩn nguy cơ gây ngã. Sản phẩm có thể bị lật trong quá trình sử dụng, làm tăng nguy cơ trẻ bị ngã, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, đã ghi nhận 11 trường hợp ghế bị mất ổn định, dịch chuyển hoặc nghiêng; tuy nhiên, chưa ghi nhận trường hợp gây thương tích liên quan đến sản phẩm. Sản phẩm do TOMY International, Inc. (Hoa Kỳ) nhập khẩu, được sản xuất tại Trung Quốc và phân phối trên các trang thương mại điện tử Target.com, Amazon.com, Babylist.com từ tháng 01/2023 đến khoảng tháng 6/2026.

Để bảo đảm an toàn, CPSC khuyến cáo người tiêu dùng tại đây ngừng sử dụng ngay các sản phẩm thuộc diện thu hồi và cất giữ ngoài tầm với của trẻ em cho đến khi sản phẩm được sửa chữa. Người tiêu dùng cần liên hệ với TOMY để nhận miễn phí bộ phận sửa chữa nhằm tăng cường độ ổn định của sản phẩm và hướng dẫn lắp đặt. Doanh nghiệp sẽ gửi trực tiếp bộ phận sửa chữa đến người tiêu dùng.

Pin sạc dự phòng từ tính MagSafe VOVA 10.000 mAh – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông báo của Cơ quan Tiêu chuẩn và Công nghệ Hàn Quốc (Korean Agency for Technology and Standards - KATS), pin sạc dự phòng từ tính MagSafe VOVA 10.000 mAh (Model: VA-111) đang bị thu hồi tại Hàn Quốc do tiềm ẩn nguy cơ cháy và bỏng. Một số sản phẩm có thể gặp lỗi bất thường ở pin, khiến pin quá nhiệt trong quá trình sạc hoặc sử dụng.

Trong một số trường hợp hiếm gặp, tình trạng này có thể dẫn đến phát sinh khói hoặc cháy. Nếu hiện tượng quá nhiệt kéo dài, sản phẩm có thể bốc khói hoặc bốc cháy, gây bỏng cho người sử dụng hoặc thiệt hại về tài sản.

Sản phẩm thuộc diện thu hồi có số chứng nhận ZU101393-23001, model VA-111 và được phân phối thông qua trang thương mại điện tử www.vova.co.kr.>

Kính râm dành cho trẻ em hiệu DUKSDAY – Xuất xứ: Hàn Quốc

Theo thông báo của Cơ quan Tiêu chuẩn và Công nghệ Hàn Quốc (KATS), sản phẩm kính râm dành cho trẻ em hiệu DUKSDAY (mã DDK301) đang bị thu hồi do tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng. Theo cảnh báo, hàm lượng chất hóa dẻo phthalate (DEHP) trong lớp màng trong suốt in màu trắng/đỏ trên gọng kính vượt quá giới hạn cho phép.

Kết quả thử nghiệm cho thấy tổng hàm lượng DEHP là 0,677%, vượt 6,7 lần giới hạn cho phép (không quá 0,1%). Việc tiếp xúc với chất hóa dẻo phthalate có thể gây ảnh hưởng đến gan, thận và các cơ quan khác.

Bên cạnh đó, sản phẩm không ghi nhãn đầy đủ theo quy định, thiếu các thông tin bắt buộc như màu sắc, độ tuổi sử dụng, ngày sản xuất, cảnh báo và lưu ý, có thể khiến người tiêu dùng không được cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về sản phẩm.

Miếng dán giữ ấm ngón chân (gói 2 miếng) – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông báo của Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC), sản phẩm miếng dán giữ ấm ngón chân (gói 2 miếng) của The Reject Shop đang bị thu hồi tại Úc do tiềm ẩn nguy cơ bỏng và kích ứng. Theo đó, trong quá trình sử dụng, miếng giữ ấm có thể phồng lên và nóng lên nhanh chóng, thậm chí bị nứt vỡ; từ đó có thể gây bỏng nghiêm trọng hoặc kích ứng da, mắt nếu sản phẩm quá nhiệt hoặc bị vỡ khi đang sử dụng. Theo thông tin từ doanh nghiệp, đã ghi nhận các trường hợp sản phẩm quá nhiệt và bị nứt vỡ.

Sản phẩm thuộc diện thu hồi có mã sản phẩm TRS Code: 30158228, số lô bị ảnh hưởng: 260125 và được bán tại hệ thống cửa hàng The Reject Shop cũng như trên trang thương mại điện tử https://www.rejectshop.com.au từ ngày 03/4/2026 đến ngày 25/6/2026 trên toàn lãnh thổ Australia.

Dụng cụ nhà bếp - Xẻng lật Gallant của Westmark GmbH – Xuất xứ: Đức

Theo thông tin đăng tải trên Cổng thông tin của Chính phủ Anh, sản phẩm xẻng lật Gallant của Westmark GmbH (Đức) đang bị thu hồi do tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Các sản phẩm thuộc diện bị thu hồi chứa methylenedianiline với hàm lượng vượt quá giới hạn cho phép. Chất này có thể thôi nhiễm vào thực phẩm trong quá trình sử dụng thông thường, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Sản phẩm không đáp ứng các yêu cầu của Quy định về Vật liệu và Dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm (Anh) năm 2012 (The Materials and Articles in Contact with Food (England) Regulations 2012) và Quy định chung về An toàn sản phẩm năm 2005 (General Product Safety Regulations 2005).

Sản phẩm thuộc diện thu hồi có model 29352270, mã vạch 4004094293573, do Westmark GmbH (Đức) sản xuất và được phân phối thông qua hệ thống cửa hàng bán lẻ TK Maxx tại Vương quốc Anh trong thời gian từ tháng 4/2025 đến tháng 6/2026.

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, các sản phẩm nêu trên đã bị cơ quan chức năng tại nhiều quốc gia cảnh báo và thu hồi do tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của người tiêu dùng. Không loại trừ khả năng các sản phẩm thuộc diện cảnh báo hoặc thu hồi vẫn được chào bán và lưu thông tại Việt Nam thông qua các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội hoặc các kênh bán hàng trực tuyến khác.

Để bảo đảm an toàn, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng kiểm tra ngay các sản phẩm đang dùng nếu có dấu hiệu nghi vấn, ngừng sử dụng sản phẩm thuộc diện cảnh báo và lựa chọn các điểm bán hàng uy tín để được đảm bảo quyền lợi.