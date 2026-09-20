Raphinha lập hat-trick, Barca tiếp đà thăng hoa

ANTD.VN - Raphinha lập hat-trick giúp Barcelona ngược dòng đánh bại Sevilla 3-1 tại vòng 7 La Liga 2026/27, qua đó nối dài chuỗi trận toàn thắng và tiếp tục giữ ngôi đầu bảng.

Barca hành quân đến sân Ramon Sanchez Pizjuan với thành tích toàn thắng cả 6 vòng đầu tiên. Đội bóng của HLV Hansi Flick tiếp tục nhập cuộc chủ động và nhanh chóng kiểm soát thế trận.

Tuy nhiên, đội khách bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút 19. Correia có pha xử lý tốt bên cánh trái trước khi thực hiện đường chuyền vào vòng cấm. Fofana chọn đúng vị trí, bật cao đánh đầu đưa Sevilla vượt lên dẫn 1-0.

Đội khách không mất nhiều thời gian để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Chỉ 3 phút sau bàn thua, Christensen thực hiện đường chọc khe chính xác để Raphinha thoát xuống. Tiền đạo người Brazil bình tĩnh dứt điểm, gỡ hòa 1-1.

Sevilla 1-3 Barcelona: Raphinha lập hat-trick, Barca thắng trận thứ 7 liên tiếp (Ảnh: AS)

Bàn thắng giúp Barca lấy lại sự chủ động, nhưng Sevilla cũng cho thấy họ sẵn sàng đáp trả. Hai đội tạo ra thế trận khá cởi mở trong phần còn lại của hiệp 1.

Sang hiệp 2, trong khi Sevilla bắt đầu gặp khó khăn trong việc duy trì cường độ, đội khách tận dụng tốt hơn những khoảng trống xuất hiện ở hàng thủ chủ nhà.

Phút 52, Yamal thực hiện đường tạt bóng vừa tầm vào vòng cấm. Raphinha di chuyển hợp lý rồi bật cao đánh đầu, đưa bóng vào lưới Sevilla và giúp Barca vượt lên dẫn 2-1.

Sevilla nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không còn tạo được sức ép như trong hiệp đầu. Barca kiểm soát bóng tốt hơn và tiếp tục đặt hàng thủ đội chủ nhà vào tình trạng báo động.

Đến phút 69, Raphinha hoàn tất cú hat-trick. Yamal tiếp tục đóng vai trò kiến tạo khi thả bóng thuận lợi để đồng đội thoát xuống đối mặt thủ môn Sevilla, trước khi bấm bóng kỹ thuật, ấn định chiến thắng ngược 3-1 cho Barca.

Kết quả này giúp Barca có chiến thắng thứ 7 liên tiếp tại La Liga 2026/27 và tiếp tục giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Raphinha là nhân vật nổi bật nhất với cú hat-trick, trong khi Lamine Yamal cũng để lại dấu ấn với hai pha kiến tạo.